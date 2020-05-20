Нацполиция блокировала деятельность преступной группировки, которая присваивала груз во время перевозок

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В Запорожской области Нацполиция блокировала деятельность преступной группировки, которая присваивала груз во время грузоперевозок

Сотрудники Управления уголовного розыска совместно со следователями Главного Управления Национальной полиции в Запорожской области разоблачили преступную организованную группировку, которая занималась мошенническими действиями путем завладения имущества при осуществлении грузоперевозок, информирует enovosty.com/news.

«В ходе досудебного расследования установлено, что житель Запорожья зарегистрировался на специализированном сайте для перевозчиков, которые предоставляют услуги по перевозке грузов, а также привлекал к этому других лиц.

Получая заявку на осуществление перевозки, злоумышленники получали груз, который не доставляли по месту назначения. При этом они использовали поддельные документы: водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств, товарно-транспортные накладные, печати и штампы различных предприятий и т.д.», — рассказал начальник Управления уголовного розыска Василий Чернета.

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Мошенники завладевали 82,5 тонн готовой продукции на сумму свыше 2 миллионов гривен. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие по делу продолжается.