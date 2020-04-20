Во время пасхальной службы Филарет причащал прихожан с одной ложки, проигнорировав карантин
Во время пасхального богослужения во Владимирском соборе в центре Киева, несмотря на запрет киевских властей и угрозу массового заражения коронавирусом, Филарет провел богослужение, на котором присутствовало много прихожан. Никто из посетивших в ту ночь храм не придерживался социальной дистанции, люди стояли практически вплотную друг к другу, священники были без масок и перчаток.
Чтобы получить благословение, люди по очереди целовали библию, а затем причащались все с одной ложки, информирует enovosty.com/news.
Какое количество инфицированных с тяжелой формой коронавирусной инфекции после пасхальных праздников поступит в больницы Киева судить сложно, время покажет.