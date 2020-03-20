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СБУ блокировала незаконное производство и сбыт контрафактных алкогольных напитков (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала незаконное производство и сбыт контрафактных алкогольных напитков (ВИДЕО)
 
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Сотрудники СБУ блокировали незаконное производство и сбыт контрафактных алкогольных напитков и табачных изделий

Служба безопасности Украины блокировала незаконное производство и сбыт оптовых партий контрафактных алкогольных напитков и табачных изделий, информирует enovosty.com/news.

По предварительным данным следствия, группа, в состав которой входило несколько жителей Белой Церкви, организовала нелегальное изготовление фальсифицированного алкоголя и сигарет для продажи. Подпольные цеха они обустроили в помещениях местного гаражного кооператива и в частном домовладении родственников одного из фигурантов.

Контрафактный товар под видом продукции отечественных и иностранных марок дельцы планировали реализовывать через места розничной торговли на территории региона. Во время обысков по месту жительства фигурантов и подпольного производства фальсификата правоохранители обнаружили 1,2 тонны спирта, более 7 тонн суррогатных алкогольных напитков и почти 7000 пачек контрафактных табачных изделий. Также изъято оборудование для кустарного производства алкоголя и тара для подделок.

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Весь потенциально опасный для жизни и здоровья граждан фальсификат, который мог попасть в розничную торговлю, изъято. Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Мероприятия по блокированию противоправной деятельности проводились совместно со следователями Белоцерковского отдела полиции под процессуальным руководством Белоцерковской местной прокуратуры.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 144

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