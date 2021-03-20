Пес, устроивший настоящее представление с танцами, стал звездой Сети (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Пес, устроивший настоящее представление с танцами, стал звездой Сети (ВИДЕО) Пес, устроивший настоящее представление с танцами, стал звездой Сети (ВИДЕО)

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Собаки обожают прогулки, и долго их уговаривать не приходится. Скорее, наоборот, они чаще сами напоминают и просят владельцев сходить с ними в ближайший парк.

А жизнерадостный пес из этого видео прибежал к хозяину с мячиком в зубах и даже станцевал, показав, как ему не терпится поскорее отправиться играть на улице.

Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на epochtimes.com.ua.

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Забавное видео собрало тысячи просмотров и лайков от пользователей соцсетей.