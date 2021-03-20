Пес, устроивший настоящее представление с танцами, стал звездой Сети (ВИДЕО)
Собаки обожают прогулки, и долго их уговаривать не приходится. Скорее, наоборот, они чаще сами напоминают и просят владельцев сходить с ними в ближайший парк.
А жизнерадостный пес из этого видео прибежал к хозяину с мячиком в зубах и даже станцевал, показав, как ему не терпится поскорее отправиться играть на улице.
Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на epochtimes.com.ua.
Забавное видео собрало тысячи просмотров и лайков от пользователей соцсетей.