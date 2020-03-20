Нацполиция пресекла попытку вывоза медицинских масок с Украины
На Закарпатье полицейские и таможенники пресекли попытку вывоза медицинских масок за пределы Украины
Правоохранители получили информацию о том, что через таможенный пост «Чоп» Закарпатской таможни собираются переправить медицинские маски, которые сейчас запрещено экспортировать, информирует enovosty.com/news.
20 марта во время прохождения таможенного контроля в автомобиле были обнаружены 80 000 медицинских масок, которые пытались вывезти в страны Европейского союза.
Весь товар был изъят. Материалы переданы в следственный отдел. Напомним, ранее на Херсонщине и Волыни полиция помешали вывозу в другие страны более 70 000 респираторов.
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