Нацполиция пресекла попытку вывоза медицинских масок с Украины

Главная » Последние новости » Новости общества » Нацполиция пресекла попытку вывоза медицинских масок с Украины Нацполиция пресекла попытку вывоза медицинских масок с Украины

Закрыть Отправить

На Закарпатье полицейские и таможенники пресекли попытку вывоза медицинских масок за пределы Украины

Правоохранители получили информацию о том, что через таможенный пост «Чоп» Закарпатской таможни собираются переправить медицинские маски, которые сейчас запрещено экспортировать, информирует enovosty.com/news.

20 марта во время прохождения таможенного контроля в автомобиле были обнаружены 80 000 медицинских масок, которые пытались вывезти в страны Европейского союза.

Весь товар был изъят. Материалы переданы в следственный отдел. Напомним, ранее на Херсонщине и Волыни полиция помешали вывозу в другие страны более 70 000 респираторов.

Читайте: На улицах Киева появились торговцы нелегальными медицинскими масками