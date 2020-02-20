«Украинцы не чувствуют себя в безопасности»: Юрчишин о реакции общества на эвакуацию из Китая (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » «Украинцы не чувствуют себя в безопасности»: Юрчишин о реакции общества на эвакуацию из Китая (ВИДЕО) «Украинцы не чувствуют себя в безопасности»: Юрчишин о реакции общества на эвакуацию из Китая (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Голос»расценивает протесты в регионах и в целом негативную реакцию общества в связи с эвакуацией украинских граждан из эпицентра коронавируса из китайского городаУхань, фактом отсутствия должной коммуникации со стороны Минздрава как с украинским медицинским сообществом, так и обществом в целом.

Нардеп полагает, что подобного рода подготовку по эвакуации необходимо было начинать с диалога и подготовки медицинских работников на местах, поскольку именно они были первыми, кто обратил внимание общества в связи с не готовностью украинских медучреждений и персонала к данному эпидемическому вызову. , информирует enovosty.com/news.

По мнению Юрчишина, данная ситуация выступает своеобразным маркёром неготовности власти к подобным чрезвычайным ситуациям.

Нардеп уверен, что подобная, крайне негативная реакция общества, это демонстрация того, что люди в своей стране не чувствуют себя под защитой и опасаются наихудшего, понимая, что персонал и материально-техническая база, особенно в регионах, не готовы к новым противоэпидемическим реалиям.

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«То, что наконец в Украину возвращают граждан, которые были в эпицентре вспышки эпидемии — это правильно и большое достижение. Очень важно сделать это так, чтобы данный вопрос не разделял общество, а наоборот консолидировал. И в данном случае важна гарантия адекватной медицинской помощи. Но мы знаем результаты работы новой команды Минздрава и это следствие того, что коммуникация с обществом была провалена», — убеждён нардеп.