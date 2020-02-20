Стало известно, когда Кабмин начнет выплачивать аграриям господдержку
В Минэкономике сообщили, что Кабмин начнет выплачивать аграриям господдержку уже с апреля этого года
В пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщили, что Кабмин в марте планирует принять порядок использования госсредств поддержки сельхозпроизводителей в 2020 году, а с апреля начать выплачивать аграриям господдержку, информирует enovosty.com/news.
Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий отметил, что на заседании правительства было принято решение об основных направлениях господдержки на 2020 год. Тарас Высоцкий сообщил, что 80% бюджетных асигнований будут направлены аграриям во втором полугодии, а конечный срок подачи документов для получения господдержки — 1 октября.
Замминистра отметил, что вместе с аграрным комитетом было принято решение об обнародовании плана государственной поддержки аграриев на 2021-2023 годы. И теперь все получатели госпомощи будут четко знать, на что можно рассчитывать в следующих бюджетных циклах. Высоцкий сообщил, что с 2021 года планируется ввести новые направления господдержки, такие как переработка сельскохозяйственной продукции и агрострахование
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Напомним, ранее сообщалось, что министр экономразвития Тимофей Милованов представил стратегию по развитию села