Прямая трансляция с пикета в Новых Санжарах против приезда эвакуированных украинцев из Китая (ОНЛАЙН)

Главная » Последние новости » Новости общества » Прямая трансляция с пикета в Новых Санжарах против приезда эвакуированных украинцев из Китая (ОНЛАЙН) Прямая трансляция с пикета в Новых Санжарах против приезда эвакуированных украинцев из Китая (ОНЛАЙН)

Закрыть Отправить

В Новых Санжарах 7 автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами заехали на территорию санатория

На Полтавщине в Новых Санжарах, несмотря на протесты местных жителей, 7 автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами в сопровождении силовиков заехали на территорию санатория, информирует enovosty.com/news.

У одного из автобусов повреждено стекло. На данный момент нет никакой информации относительно причин повреждения автобуса

Читайте: Сегодня депутаты соберутся на внеочередное заседание правительства

Напомним, 19 февраля среди местных жителей Новых Санжар стали распространять информацию о том, что в городской медицинский центр доставят украинцев из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, местные жители заблокировали въезды в Новые Санжары и Лелюховку. К месту протестов была стянута Нацполиция, Нацгвардия и военная техника

Из-за ситуации в Новых Санжарах 21 февраля Полтавский облсовет проведет внеочередное заседание