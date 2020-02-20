Нацполиция открыла два уголовных производства по факту беспорядков в Новых Санжарах
Во время прибытия колонны автобусов с эвакуированными украинцами из Уханя, агрессивно настроенные граждане начали забрасывать автобусы и полицейских камнями. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавской области , информирует enovosty.com/news.
Кроме того, один мужчина на автомобиле попытался осуществить наезд на правоохранителей. Для защиты граждан и прекращения массового беспорядка работники полиции вынуждены были применить меры физического воздействия, в соответствии с требованиями Закона.
В настоящее время за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
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