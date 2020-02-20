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Киберполиция пресекла деятельность хакеров, которые похищали базы данных конкурентов

Главная » Последние новости » Новости общества » Киберполиция пресекла деятельность хакеров, которые похищали базы данных конкурентов
 
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Киберполиция пресекла деятельность двух хакеров, которые похищали базы данных конкурентов

Работники Киберполиции совместно со следователями Харьковской полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры установили, что к противоправной деятельности причастны двое 31-летних жителей Харьковщины. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, информирует enovosty.com/news.

С помощью активного сканирования сайта на уязвимость с использованием специализированного программного обеспечения и средств анонимизации фигуранты осуществляли несанкционированные вмешательства в работу сайтов конкурентов и получали доступ к базам данных.

Правоохранители провели обыски у фигурантов, в результате которых изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчинам подозрений. Фигурантам грозит до шести лет заключения.

Читайте: Киберполиция обезвредила мошенника, похищавшего данные пользователей интернет-банкинга


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 89

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