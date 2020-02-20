Киберполиция пресекла деятельность хакеров, которые похищали базы данных конкурентов

Главная » Последние новости » Новости общества » Киберполиция пресекла деятельность хакеров, которые похищали базы данных конкурентов Киберполиция пресекла деятельность хакеров, которые похищали базы данных конкурентов

Закрыть Отправить

Киберполиция пресекла деятельность двух хакеров, которые похищали базы данных конкурентов

Работники Киберполиции совместно со следователями Харьковской полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры установили, что к противоправной деятельности причастны двое 31-летних жителей Харьковщины. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, информирует enovosty.com/news.

С помощью активного сканирования сайта на уязвимость с использованием специализированного программного обеспечения и средств анонимизации фигуранты осуществляли несанкционированные вмешательства в работу сайтов конкурентов и получали доступ к базам данных.

Правоохранители провели обыски у фигурантов, в результате которых изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчинам подозрений. Фигурантам грозит до шести лет заключения.

Читайте: Киберполиция обезвредила мошенника, похищавшего данные пользователей интернет-банкинга