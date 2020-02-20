Франция инвестирует в Луганскую область более 100 млн евро
Руководитель Луганской военно-гражданской администрации сообщил, что Франция инвестирует в Луганскую область более 100 млн евро на строительство железнодорожной ветки
Руководитель Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что Франция направит в Луганскую область более 100 млн евро инвестиций для строительста железной дороги , информирует enovosty.com/news.
Сергей Гайдай рассказал, что встреча с послом Франции в Украине Этьеном де Понсен прошла успешно. Были достигнуты договоренности об инвестировании более 100 млн евро на строительство железнодорожного сообщения
Новая железнодорожная дорога присоединит железнодорожную ветку «Лантратовка — Кондрашевская-Нова» к украинской железнодорожной сети. В Луганской области сейчас есть девять районов, где железная дорога изолирована. Во время встречи были достигнуты договоренности об электрификации железнодорожного сообщения и реализации совместного проекта по очистке областной системы водоснабжения.
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