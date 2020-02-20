Эвакуированных из Китая украинцев отвезут на карантин в Полтавскую область, — Александр Качура (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Эвакуированных из Китая украинцев отвезут на карантин в Полтавскую область, - Александр Качура (ВИДЕО) Эвакуированных из Китая украинцев отвезут на карантин в Полтавскую область, - Александр Качура (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга Народа» Александр Качура в кулуарах Верховной Рады рассказал, куда отвезут на обсервацию украинцев и иностранных граждан эвакуированных из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.

Качура рассказал, что всех эвакуированных из Китая граждан направят в Полтавскую область в одно из медицинских учреждений. Кроме того, нардеп не исключил возможности размещения эвакуированных граждан на разных базах, поскольку, по его мнению, там находятся разные категории людей, среди которых дети и пожилые люди. , информирует enovosty.com/news.

«В Полтаве, насколько я знаю, нет аэродрома, поэтому самолёт может сесть в Харькове. Насколько мне известно, это может быть несколько баз в нескольких областях. Потому что там есть и украинские граждане и не украинские граждане, люди разного возраста, дети, поэтому обстоятельства могут меняться», — заявил Качура.

Кроме того, нардеп посетовал на то, что некоторыми политическими силами, как-то «ЕС», а также другими политическими силами, нагнетается паника и распространяются неправдивые новости вокруг данной ситуации.

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Нардеп убеждён, что Минздрав Украины действует в рамках предписанных мер и протоколов Всемирной Организацией Здравоохранения относительно карантинных мер в связи с данным коронавирусом.