Эвакуацию украинцев из Уханя превратили в какую-то ухню, — Алексей Гончарено (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Эвакуацию украинцев из Уханя превратили в какую-то ухню, - Алексей Гончарено (ВИДЕО) Эвакуацию украинцев из Уханя превратили в какую-то ухню, - Алексей Гончарено (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Народный депутат от парти «Европейская солидарность», Алексей Гончаренко в кулуарах Верховной Рады прокомментировал спецоперацию по эвакуации наших граждан с эпицентра эпидемии коронавируса китайского города Ухань.

Гончаренко убеждён, что нынешняя подготовка и реализация плана эвакуации наших и иностранных граждан из Китая, полностью повалена кабмином Гончарука и Минздравом Скалецкой. , информирует enovosty.com/news.

По мнению депутата то, что сейчас происходит в стране, это прямое следствие отсутствия коммуникации и тщательной подготовки со стороны Минздрава.

«Эвакуация украинцев с Уханя превратилась в полную ухню. Страна не смогла за два месяца самолёт с точки «А» направить в точку «Б» и привезти людей в Украину. Без пиара и криков, без того чтобы провожать на самокатах всем составом правительства, без поцелуев в крыло самолета. Просто тихо и спокойно забрать своих людей», — возмутился нардеп.

Читайте: «В глазах Путина - только война!»: Гончаренко о наступлении России на Донбассе (ВИДЕО)

Гончаренко недоумевает относительно оттого, что все мировое сообщество сегодня, наблюдает за ситуацией в Украине, которая предстала в самом невыгодном свете в связи с паникой и отсутствием согласованных действий власти по эвакуации украинских граждан из очага эпидемии.

«Мы опозорили всю страну. Весь мир смотрит и не может понять, что происходит. У нас самолёт летает над страной и ему негде приземлиться с нашими гражданами. У меня нет слов!», — заявил депутат.

На замечание журналистов, что сейчас в Новых Санджарах Полтавской области люди вышли на акции протеста, жгут шины, митингуя против размещения вновь прибывших сограждан в медицинском центре на территории их населённого пункта, Гончаренко предложил Зеленскому и Гончаруку лично ехать туда и вести диалог с местным населением, объясняя свои недоработки в плане эвакуации и несвоевременной разъяснительной работы местному населению.

Читайте: Рада принялась сокращать своих: 300 или 95?

В завершении брифинга Гончаренко призвал украинцев не поддаваться панике, поскольку коронавирус не так страшен, как некомпетентность нынешней власти.