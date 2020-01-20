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В Украине численность населения уменьшилась на 230 тысяч

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В Госстате сообщили, что в Украине численность населения за год сократилась на 230 тысяч человек

В Госстате сообщили, что в Украине численность населения за январь-ноябрь 2019 года сократилась на 230,5 тысяч человек и на 1 декабря 2019 года составила 41 млн 922 тыс. человек, информирует enovosty.com/news.

Согласно данным Госстата, в январе-ноябре прошлого года родилось 286,7 тыс. детей, а в январе-ноябре 2018 года родилось 312,6 тыс. В то же время за 11 месяцев 2019 года была установлена естественная убыль населения в размере 533,7 тыс. человек, в то время как за аналогичный период 2018 года естественная убыль была 535,1 тыс. человек.

В Украине численность населения уменьшилась на 230 тысяч

Число приехавших в нашу страну превысило количество выехавших на 16 тыс. 456 человек, а в январе-ноябре 2018 года число приехавших превысило количество выехавших на 13 тыс. 677 человек.

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В сообщении отмечается, что данные по расчету численности населения не включают данные по временно оккупированным территориям в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г. Севастополя. За 2018 год количество населения, проживающего в Украине, сократилось более чем на 200 тыс. человек.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 242

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