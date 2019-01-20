Умер самый старый мужчина на планете

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В Японии ушел из жизни 113-летний Масадзо Нонака. Он был старейшим мужчиной на Земле.

Масадзо Нонака скончался в 113 года и 179 дней. Он был старейшим человеком мужского пола на планете, информирует enovosty.com/news.

Жил Масадзо на территории острова Хоккайдо, в небольшом поселке Асеро. На протяжении последних нескольких лет мужчина пребывал у своих внуков, занимающихся содержанием маленького отеля возле горячих источников.

Долгожитель родился в 1905 году. Отметим, что Масадзо – одногодка теории относительность Альберта Энштейна.

После кончины Нонаки звание самого пожилого мужчины на планете перейдет Густаву Гернету из Германии. Густав был рожден также в 1905 году.

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Добавим, что до этого времени японец Масадзо Нонака был 30-м в списке самых старых людей в мире. 29 позиций, находящихся перед ним, занимали исключительно женщины. На данный момент самой старой представительницей прекрасного пола также является жительница Японии – 116-летняя Кане Танака, которая живет на острове Кюсю.

Давно было замечено, что в Японии живет много людей, перешагнувших 100-летний рубеж. По мнению ученых, секретом долголетия японцев могут быть водоросли Умибодо, растущие возле острова Окинава. В рационе окинавцев, помимо водорослей, есть много овощей, свинины, совсем нет молочных продуктов и обычного сахара (используется только тростниковый).