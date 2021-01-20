Полиция задержала похитителя старинных икон

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18 января работники жмеринской полиции задержали злоумышленника, который из квартиры местной жительницы похитил старинные иконы, книги и часы

13 января в Жмеринский районного отдела полиции обратилась жительница районного центра с заявлением о совершении кражи старинных вещей из ее квартиры. По словам заявительницы, во время ее отсутствия неизвестный похитил три иконы XVI века, четыре старинные книги на старославянском языке и настенные часы, информирует enovosty.com/news.

Как рассказал начальник Жмеринского районного отдела полиции Анатолий Присяжнюк, во время осмотра помещения потерпевшей выяснилось, что в квартиру злоумышленник попал, открыв ключом замок на входной двери. Итак, причастным к преступлению могло быть лицо, близкое к пострадавшей. Пообщавшись с заявительницей, подозрения полицейских о похищении старинных вещей упали на ее 41-летнего знакомого. Подозреваемого полицейские задержали по месту его жительства, когда он вернулся через несколько дней после совершения преступления. В содеянном мужчина сознался и рассказал, куда сбыл похищенные старинные вещи.

Одну икону и часы полицейские изъяли у одного из коллекционеров, которому злоумышленник их продал. Местонахождение других похищенных вещей устанавливается.