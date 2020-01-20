Контрразведка СБУ разоблачила шпиона ФСБ

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На Днепропетровщине контрразведка СБУ разоблачила шпиона ФСБ, который по заданию вражеской спецслужбы поступил на контрактную военную службу.

На Днепропетровщине сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили военного контрактника, засланного ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ , информирует enovosty.com/news.

В начале военной агрессии против Украины житель города Святогорск выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области, где присоединился к пророссийским террористам. Во время «службы» у террористов он был завербован ФСБ.

Именно по заданию вражеской спецслужбы в начале 2019 года боевик вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и поступил на контрактную военную службу. Перебежчик собирал и передавал врагу данные о дислокации, вооружении, боевые задачи из района проведения ООС, а также персональные данные руководящего и личного состава.

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Агента задержали возле воинской части при попытке передачи собранных разведданных. Ему сообщено о подозрении в государственной измене и террористической деятельности. Выясняются все обстоятельства преступления.