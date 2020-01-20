Киберполиция блокировала деятельность незаконного провайдера телекоммуникационных услуг

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Киберполиция блокировала деятельность незаконного провайдера телекоммуникационных услуг.

Сотрудники Киберполиции разоблачили провайдера телекоммуникационных услуг в незаконном распространении украинских телепрограмм. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции , информирует enovosty.com/news.

Сумма ущерба, нанесенного правообладателям, составляет около полумиллиона гривен. Провайдер предоставлял услуги кабельного телевидения в Киевской области путем ретрансляции украинских телеканалов — декодирование сигнала, без ограничений для абонентов в пределах программной услуги оператора. Тем самым провайдер нарушал авторские права этих каналов вещания.

Полицейские установили, что такими услугами пользовалось более полутора тысяч абонентов. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины.

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