Зеленский рассказал о повышении пенсий

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Владимир Зеленский рассказал о возможности повышения пенсий

Президент Украины Владимир Зеленский посетил село Красная Слободка. Во время визита Владимир Зеленский пообщался с фермерами и рассказал о возможности повышения пенсий, информирует enovosty.com/news.

Президент Украины сообщил, что пока Минсоцполитики не предоставило всю схему по механизму начисления пенсий. Они должны разработать и предложить новую схему с пенсионными выплатами. Зеленский отметил, что планируется, что пенсии будут увеличиваться частями и постепенно. Все прекрасно понимают, что на 2,5 тысячи грн человек не может существовать

Президент Украины также сообщил, что в Украине будут увеличиваться пенсионные выплаты. Однако он попросил дать Кабмину время, чтобы все сделать грамотно.

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