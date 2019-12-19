Хороший знак: в Карпатах на Миколая зацвела калина (ФОТО)
Традиционный символ Украины — калина расцвела в горах Карпат, в селе Прокурава Косовского района Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook житель села Михайло Бойцуняк.
Природа продолжает удивлять украинцев чудесами и новыми температурными рекордами.
Во многих областях Украины воздух сегодня, 19 декабря, прогрелся до 12°C выше нуля. В день Святого Миколая на улицах Одессы наблюдается цветение сирени, а во Львове расцвела магнолия.