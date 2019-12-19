Хороший знак: в Карпатах на Миколая зацвела калина (ФОТО)

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Традиционный символ Украины — калина расцвела в горах Карпат, в селе Прокурава Косовского района Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook житель села Михайло Бойцуняк.

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