Ученые обнаружили последнюю стоянку древних прямоходящих предков человека

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Как борода может изменить мужчину до неузнаваемости

Все фото »

Новости общества

19.12.2019 г.
13:20Стало известно, на каких работах в Польше украинцы зарабатывают больше всего
12:45Население продолжает сокращаться: в Украине за месяц стало на 20 тысяч жителей меньше
12:15В Чернобыльской зоне отчуждения высадили более 1 миллиона сеянцев леса (ФОТО)
12:14Ученые обнаружили последнюю стоянку древних прямоходящих предков человека
12:01День Святого Николая: главные приметы 19 декабря
09:05Видеохит дня: "І ніякої вам вати, тільки справжній білий сніг!"(ВИДЕО)
06:26ВР приняла закон о ВУЗах: что измениться для абитуриентов и студентов
Все новости общества

Аналитика

18.12.2019

Итоги дня: Главные угрозы нацбезопасности, удар по РФ и оружейные приоритеты ВСУ

Итоги дня: Главные угрозы нацбезопасности, удар по РФ и оружейные приоритеты ВСУ
В СБУ озвучили главные угрозы нацбезопасности, в ВСУ рассказали об оружейных приоритетах, а бывший депутат Сергей Пашинский покинул СИЗО, - такими были ...
17.12.2019

Итоги дня: Ценовой якорь, новые газовые договоренности и санкции РФ

Итоги дня: Ценовой якорь, новые газовые договоренности и санкции РФ
Зеленский сообщил о новых договоренностях по газу, министр пояснил, почему не падают цены в Украине, а в столице проходили митинги из-за земельной реформы, ...
16.12.2019

Итоги дня: Конституционное новшество, золотые профессии и день прекращения огня

Итоги дня: Конституционное новшество, золотые профессии и день прекращения огня
Украина призывает США назначить нового спецпредставителя вместо Волкера, в нашей стране разрешат иметь два паспорта, а президент предложил новый вариант ...

Последние новости

19.12.2019 г.
13:42 Джамала растрогала поклонников двумя авторскими колыбельными
13:40 Попытка не пытка: в США девушка попыталась угнать самолет и разбила его (ВИДЕО)
13:20 Стало известно, на каких работах в Польше украинцы зарабатывают больше всего
13:05 На Львовщине семь часов тушили пожар на свалке, - ГСЧС
13:00 Обязательный техосмотр в Украине: зачем он нужен и когда вернут
12:47 Президент назначил посла Украины в США
12:45 Путин нагло замахнулся на украинское Причерноморье
12:45 Население продолжает сокращаться: в Украине за месяц стало на 20 тысяч жителей меньше
12:37 Легализация игорного бизнеса - аморально в нищей и воюющей стране, - Сергей Соболев (ВИДЕО)
12:30 На орбиту для наблюдения за экзопланетами вывели новейший космический телескоп (ВИДЕО)
12:15 В Чернобыльской зоне отчуждения высадили более 1 миллиона сеянцев леса (ФОТО)
12:14 Ученые обнаружили последнюю стоянку древних прямоходящих предков человека
12:07 Две очень важные новости: Пономарь рассказал о санкциях "из ада" и импичменте
12:04 Импичмент Трампу объявлен, слово за Сенатом, - Платон
12:01 День Святого Николая: главные приметы 19 декабря
12:01 В день Св. Николая принимать закон об игорном бизнесе грех, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
12:00 Гончарук показал, как выглядят цифровые водительские права в смартфоне (ВИДЕО)
11:24 Принятие земельного кодекса закончится катастрофой для парламента и общества, - Ирина Геращенко (ВИДЕО)
11:17 Расширение агрессии РФ: Генерал предупредил о большой угрозе
11:15 В Украине заблокировали выплаты из бюджета. Кого это должно затронуть?
11:03 Провал законопроекта №2543 – это безответственность энергетического комитета ВР под председательством Геруса, – депутат
10:32 Вернут ли Приват Коломойскому: в Киеве началось заседание по делу "ПриватБанка"
10:21 Учительница с помощью эксперимента научила детей всегда мыть руки (ФОТО)
10:00 В деле ЧВК «Е.Н.О.Т.», которая принимала участие в войне на Донбассе, фигурирует военнослужащий ГРУ - СМИ
09:46 В Украине дорожает автогаз. Как сэкономить
09:36 Появились тревожные итоги новых переговоров в Минске
09:18 Какие налоги придется платить украинцам в новом году
09:05 Видеохит дня: "І ніякої вам вати, тільки справжній білий сніг!"(ВИДЕО)
08:35 Из-за Украины: Палата представителей объявила импичмент Трампу
08:32 В РФ рассказали, что будет с "газопроводом Путина" после удара Штатов
08:30 Известный журналист рассказал, чем закончится "русский мир" для ОРДЛО
07:50 На шоссе в США заметили спящего водителя за рулем движущейся Tesla (ВИДЕО)
07:40 Стало известно, где в Киеве появятся датчики контроля за чистотой воздуха
07:30 Украинским водителям могут вдвое увеличить штрафы: как этого можно избежать
07:15 Для новой ракеты OmegA нашли заказчика, который пока не знает куда ее применить
07:00 Законопроект о штрафах за "евробляхи" уже в Раде: чего ждать владельцам нерастаможенных авто
06:26 ВР приняла закон о ВУЗах: что измениться для абитуриентов и студентов
00:16 Большинство украинцев верит Святому Миколаю, а не Деду Морозу - опрос
18.12.2019 г.
23:03 Завтра в центре Киева запрещено движение транспорта - детали
22:11 Дети 5 и 8 лет - самые высокооплачиваемые YouTube-блогеры по версии Forbes
21:59 В ООН выступили с требованиями к России по Крыму: принята важная резолюция
21:38 СБУ блокировала очередную попытку спецслужб РФ дестабилизировать обстановку на востоке Украины
21:28 The Washington Times: Российский шпионский корабль собирает разведданные о ВМС США
20:43 Как Давид Арахамия в народ ходил под Верховной Радой (ВИДЕО)
20:34 Электромобили Tesla могут значительно подешеветь
20:19 Избавьтесь от 10 ненужных вещей перед Рождеством и вы станете намного счастливее - список
20:09 "Адские санкции" - комитет сената США одобрил новые меры против России
19:47 В Ровно полицейские обнаружили тайный склад оружия и боеприпасов
19:20 Отмена госдипломов и оценки ректорам: монобольшинство Рады приняло революционный закон о вузах
19:12 Рада одобрила закон об акцизах на спирт и горючее
18:56 ЕС и Британия должны заключить соглашение до конца 2020 года, - фон дер Ляйен
18:38 В музее загадочно поднялся в воздух купол над осколком метеорита (ВИДЕО)
18:18 Reuters: Голландские фермеры бастуют против новых экологических норм ЕС (ВИДЕО)
17:55 В небанковском финансовом секторе происходит снижение кредитной ставки, - Виктория Волковская
17:25 Ракеты "Вильха-М" прошли успешные испытания, - Данилов
17:14 Российская пропаганда на службе боевиков Халифы Хафтара в Ливии, - Злой Одессит
16:45 В 2020 году планируется ввести электронные ученические и студенческие билеты
16:22 Кабмин открыл Офис противодействия рейдерству
16:12 Частный трейдинг и инвестиции от корпоративного брокера PMTrade в Украине
15:59 В США начались испытания новейшего атомного авианосца CVN 79 (ВИДЕО)
Все новости »
Организация перевозки грузов - перевозки в екатеринбурге . Перевозки всех видов грузов по России.
Для крупного и малого бизнеса - доставка хабаровск . Помогаем доставить груз в кризис.
"АвтоАльянс" - одна из крупных транспортных компаний в москве . Организуем любые виды перевозок.

Ученые обнаружили последнюю стоянку древних прямоходящих предков человека

Главная » Последние новости » Новости общества » Ученые обнаружили последнюю стоянку древних прямоходящих предков человека
 
Печать Отправить на почту

 

 

Международная исследовательская группа обнаружила самое позднее поселение вида Homo erectus.

Ученые нашли позднюю стоянку наших прямых предков — Homo erectus. Данный вид существовал более 100 тыс. лет назад, отличался прямохождением и исчез загадочным образом, информирует enovosty.com/news.

Было установлено, что этот вид разбил одно из своих последних поселений на острове Ява в районе Нгандонг. Доказательством этому послужил анализ костей с этого региона.

Археологи установили, что последние Homo erectus жили на Яве 108 – 117 тыс. лет назад. До сих пор никто не находил более поздних свидетельств существования этого вида на планете.

Справка. Ученые считают, что прямоходящий человек Homo erectus заселился на остров Ява приблизительно 1,6 млн лет назад. 130 тыс. лет назад планету постигло большое изменения климата. Существуют предположения, что данный вид не смог приспособиться к новой погоде. Открытая местность покрылась тропическими лесами.

Читайте: Ученые назвали самого опасного паука в мире


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 125

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Главные угрозы нацбезопасности, удар по РФ и оружейные приоритеты ВСУ
Итоги дня: Ценовой якорь, новые газовые договоренности и санкции РФ
Итоги дня: Конституционное новшество, золотые профессии и день прекращения огня
Американские санкции против «Северного потока»: лучше меньше, чем ничего
Итоги дня: Совет Украины, будущее гривны и США против "Северного потока-2"
Трудовой кодекс оголтелых либертарианцев
Итоги дня: Дело Шеремета, формула будущего Украины и скандал с пропагандистами
Быстрого мира не будет: эксперты оценили встречу «нормандской четверки» в Париже
Итоги дня: Судьба санкций, ценовые сюрпризы и жесткая драка в Раде
На Новый год и не только: Куда поехать любителям горнолыжного отдыха
Все статьи


Читайте также

Ученые назвали самого опасного паука в мире
 Ученые: Человечество один раз уже смогло замедлить рост глобальной температуры
Ученые: Грипп провоцирует депрессию
 Не такие таинственные: Оказалось, что у кошек есть мимика
Ученые отправили на МКС 40 мышей
 Ученые определили самый ценный фрукт на планете
Ученые: Глобальное потепление негативно влияет на беременных женщин
 Ученые назвали важное препятствие для покорения космоса

Армия

Снайперская винтовка «Форт-301»
Самоходная гаубица 155-мм AS-90 (Великобритания)
Зенитный ракетный комплекс LeFlaSys/ASRAD (Германия)
Винтовка STL–016 «Армата-киллер»
Вся армия    >>

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Сеть рассмешили невероятные снимки домашних питомцев, догадавшихся про визит к ветеринару (ФОТО) (5636)

В США в свином мясе нашли три миллиона долларов (ФОТО) (5363)

В Сети смеются над наглой кошкой, ездящей на свинье (ВИДЕО) (3201)

ВР приняла закон о ВУЗах: что измениться для абитуриентов и студентов (2660)

Меркель после "нормандского саммита" сделала важное заявление о санкциях против России (2507)

Дело Шеремета: про подозреваемую Юлию Кузьменко сняли фильм (ВИДЕО) (2332)

КСУ признал конституционным законопроект о “300 депутатах в Раде” (2083)

Молодой отец чуть не лишился чувств, когда увидел лицо своего ребёнка в стиральной машине (ФОТО) (1945)

"Tелевизор разрушил мою жизнь" - подозреваемая по делу Шеремета Юлия Кузьменко (1922)

"Пусть эта сволочь идет стреляет в АТО", - отец Зеленского дал интервью (1870)

Персоны

Мирча
ЛУЧЕСКУ
Виктор
КАРАЧУН
Юрий
ПРОДАН
Лилия
ГРИНЕВИЧ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Сеть рассмешили невероятные снимки домашних питомцев, догадавшихся про визит к ветеринару (ФОТО) (5633)

Доллар уже по 19 грн: сеть взбудоражило фото обменника в Борисполе (2851)

ВР приняла закон о ВУЗах: что измениться для абитуриентов и студентов (2656)

В Украине дорожает автогаз. Как сэкономить (2360)

Избавьтесь от 10 ненужных вещей перед Рождеством и вы станете намного счастливее - список (1680)

Законопроект о штрафах за "евробляхи" уже в Раде: чего ждать владельцам нерастаможенных авто (1657)

В РФ рассказали, что будет с "газопроводом Путина" после удара Штатов (1337)

Гончарук показал, как выглядят цифровые водительские права в смартфоне (ВИДЕО) (1297)

В США начались испытания новейшего атомного авианосца CVN 79 (ВИДЕО) (1296)

В сети появилось видео точных ударов ВСУ по боевикам с воздуха (ВИДЕО) (1216)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

На Новый год и не только: Куда поехать любителям горнолыжного отдыха


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Назван украинский город с самой низкой преступностью (8411)

В Украине замечен очередной «король автохамов» (ФОТО) (7468)

Очередная "капсула времени": во время сноса гаражей обнаружили "Москвич-407" в идеальном состоянии (ФОТО) (5826)


Экономические новости youtube

Сергей Соболев



help


Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 