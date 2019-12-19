Киберполиция разоблачила мошенников, которые воровали деньги со счетов супермаркета

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Как борода может изменить мужчину до неузнаваемости

Все фото »

Новости общества

19.12.2019 г.
21:47Боевики «Л/ДНР» пытаются вербовать молодежь через соцсети, - СБУ
21:21Хороший знак: в Карпатах на Миколая зацвела калина (ФОТО)
21:19На шаг ближе к НАТО: Рада проголосовала за важные изменения в ВСУ
21:11Рада одобрила законопроект об упрощении привлечения инвестиций
20:14В Украине принят закон о реестре педофилов
19:59Киберполиция разоблачила мошенников, которые воровали деньги со счетов супермаркета
19:35В Крыму российские спецслужбы задержали украинца и устроили пытки
Все новости общества

Аналитика

19.12.2019

Итоги дня: Важные новости из США, опасные аппетиты Путина и

Итоги дня: Важные новости из США, опасные аппетиты Путина и
Российский президент удивил своими высказываниями об украинских территориях, Евросоюз официально одобрил санкции против РФ, а Дональд Трамп оказался ...
18.12.2019

Итоги дня: Главные угрозы нацбезопасности, удар по РФ и оружейные приоритеты ВСУ

Итоги дня: Главные угрозы нацбезопасности, удар по РФ и оружейные приоритеты ВСУ
В СБУ озвучили главные угрозы нацбезопасности, в ВСУ рассказали об оружейных приоритетах, а бывший депутат Сергей Пашинский покинул СИЗО, - такими были ...
17.12.2019

Итоги дня: Ценовой якорь, новые газовые договоренности и санкции РФ

Итоги дня: Ценовой якорь, новые газовые договоренности и санкции РФ
Зеленский сообщил о новых договоренностях по газу, министр пояснил, почему не падают цены в Украине, а в столице проходили митинги из-за земельной реформы, ...

Последние новости

19.12.2019 г.
23:16 Протесты против рынка земли: трассы перекрывали в 7 областях - Укравтодор
22:52 Суд приговорил полицейского к 4 месяцам лишения свободы за бросок камнем в толпу протестующих парижан
22:25 В центре Москвы атаковали здание приемной ФСБ - Бутусов
21:59 Дешевле Renault Logan: Hyundai презентовал новый бюджетный седан
21:47 Боевики «Л/ДНР» пытаются вербовать молодежь через соцсети, - СБУ
21:33 Reuters: США и Китай подпишут первую часть торгового соглашения в начале января
21:21 Хороший знак: в Карпатах на Миколая зацвела калина (ФОТО)
21:19 На шаг ближе к НАТО: Рада проголосовала за важные изменения в ВСУ
21:11 Рада одобрила законопроект об упрощении привлечения инвестиций
20:46 Associated Press: Мировые фондовые индексы продолжают демонстрировать рост
20:14 В Украине принят закон о реестре педофилов
19:59 Киберполиция разоблачила мошенников, которые воровали деньги со счетов супермаркета
19:52 Дело Шеремета: Следствие пока не установило ни мотив, ни заказчиков убийства, - Антон Геращенко (ВИДЕО)
19:35 В Крыму российские спецслужбы задержали украинца и устроили пытки
19:18 Цены на сигареты в Украине взлетят: сколько будет стоить пачка в 2020-м
18:51 Владимир Воля рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО
18:44 Члены аграрного комитета вместо анализа правок и дискуссии «сидят» в соцсетях, - Оксана Савчук (ВИДЕО)
18:29 В Москве у ФСБ стрельба: есть убитые
18:04 Армия в смартфоне: в Минобороны анонсировали электронный военный билет
17:39 Парубий рассказал, как не ошибиться, голосуя новым бюллетенем (ВИДЕО)
17:33 Иностранцы увеличили вложения в украинские ОВГЗ до 113 млрд грн
17:18 В РФ полицейские перепутали потерпевшего с преступником и жестоко его избили
17:09 NASA обнародовало тест-драйв нового марсохода Mars-2020 (ВИДЕО)
16:57 Зеленский рассказал о повышении пенсий
16:51 IBM создала аккумулятор, в котором тяжелые металлы заменены морской водой
16:36 Финансовый комитет ВР сфальсифицировал результаты голосования за очередную версию законопроекта о легализации азартных игр - СМИ
16:31 Рада приняла новый Избирательный кодекс: что изменится
16:28 В Генштабе рассказали о приоритетах ВСУ в вооружении на 2020 год
16:17 ЕС официально продлил экономические санкции против России
16:14 Нас обдурили, правки к закону о земле не рассматриваются, - Вадим Рабинович (ВИДЕО)
15:52 Маркарова рассказала, почему в стране остановлены бюджетные выплаты
15:48 Рада приняла новый Избирательный кодекс с президентскими поправками, - Александр Корниенко (ВИДЕО)
15:43 Выгодно РФ политически: российские эксперты высказались о возобновлении импорта электроэнергии в Украину
15:32 На Тернопольщине создали самую большую елку из круассанов (ФОТО)
15:25 Ученые обнаружили на Солнце новый тип магнитных взрывов (ВИДЕО)
15:10 Когда мы пустим в ход кулаки, у них полетят зубы, - Илья Кива (ВИДЕО)
15:04 ОПК РФ добивает ее хромающую на все четыре лапы экономику, - Злой Одессит
15:00 Мэром одного из американских городов стал 7-месячный младенец
14:40 В резиденцию Трампа во Флориде снова попыталась прорваться гражданка Китая
14:35 ВОЗ: Масштабная эпидемия курения впервые пошла на спад
14:20 У нового кроссовера Kia может появиться красивое имя
14:00 8-летний мальчик из США зарабатывает $26 млн в год благодаря своему YouTube-каналу
13:42 Джамала растрогала поклонников двумя авторскими колыбельными
13:40 Попытка не пытка: в США девушка попыталась угнать самолет и разбила его (ВИДЕО)
13:20 Стало известно, на каких работах в Польше украинцы зарабатывают больше всего
13:05 На Львовщине семь часов тушили пожар на свалке, - ГСЧС
13:00 Обязательный техосмотр в Украине: зачем он нужен и когда вернут
12:47 Президент назначил посла Украины в США
12:45 Путин нагло замахнулся на украинское Причерноморье
12:45 Население продолжает сокращаться: в Украине за месяц стало на 20 тысяч жителей меньше
12:37 Легализация игорного бизнеса - аморально в нищей и воюющей стране, - Сергей Соболев (ВИДЕО)
12:30 На орбиту для наблюдения за экзопланетами вывели новейший космический телескоп (ВИДЕО)
12:15 В Чернобыльской зоне отчуждения высадили более 1 миллиона сеянцев леса (ФОТО)
12:14 Ученые обнаружили последнюю стоянку древних прямоходящих предков человека
12:07 Две очень важные новости: Пономарь рассказал о санкциях "из ада" и импичменте
12:04 Импичмент Трампу объявлен, слово за Сенатом, - Платон
12:01 День Святого Николая: главные приметы 19 декабря
12:01 В день Св. Николая принимать закон об игорном бизнесе грех, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
12:00 Гончарук показал, как выглядят цифровые водительские права в смартфоне (ВИДЕО)
11:24 Принятие земельного кодекса закончится катастрофой для парламента и общества, - Ирина Геращенко (ВИДЕО)
Все новости »

Киберполиция разоблачила мошенников, которые воровали деньги со счетов супермаркета

Главная » Последние новости » Новости общества » Киберполиция разоблачила мошенников, которые воровали деньги со счетов супермаркета
 
Печать Отправить на почту

 

 

Сотрудники Киберполиции разоблачили преступную группу, которая воровала деньги со счетов супермаркета

Сотрудники Киберполиции разоблачили преступную группу, которая осуществляла мошеннические действия с программами лояльности сети супермаркета. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины , информирует enovosty.com/news.

Участники преступной группы использовали уязвимости электронной системы программы лояльности всеукраинской сети супермаркетов для вывода средств со счетов предприятия. За время своей деятельности злоумышленники смогли вывести со счетов более двух миллионов гривен.

Всех участников группы задержано. Работники Киберполиции сообщили об имеющейся уязвимость специалистам по технической поддержки этого предприятия. Сейчас все уязвимости устранены.

Читайте: В одном из супермаркетов Харькова заметили настоящую обезьяну (ВИДЕО)


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 369

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Важные новости из США, опасные аппетиты Путина и
Итоги дня: Главные угрозы нацбезопасности, удар по РФ и оружейные приоритеты ВСУ
Итоги дня: Ценовой якорь, новые газовые договоренности и санкции РФ
Итоги дня: Конституционное новшество, золотые профессии и день прекращения огня
Американские санкции против «Северного потока»: лучше меньше, чем ничего
Итоги дня: Совет Украины, будущее гривны и США против "Северного потока-2"
Трудовой кодекс оголтелых либертарианцев
Итоги дня: Дело Шеремета, формула будущего Украины и скандал с пропагандистами
Быстрого мира не будет: эксперты оценили встречу «нормандской четверки» в Париже
Итоги дня: Судьба санкций, ценовые сюрпризы и жесткая драка в Раде
Все статьи


Читайте также

Трамп упрекнул Евросоюз из-за недостаточной помощи Украине
 В одном из супермаркетов Харькова заметили настоящую обезьяну (ВИДЕО)
Reuters: Турция не поддерживает план НАТО по Польше и Балтии
 Послы G7 назвали ключевые реформы в Украине, которым должно уделяться постоянное внимание
Россиянин после допроса в полиции попал в реанимацию и умер
 В Днепре в супермаркете произошла жестокая драка между охранником и покупателем (ВИДЕО)
В Харькове произошла стрельба возле супермаркета: есть пострадавшие
 Украина усиливает свое присутствие в миссии НАТО

Армия

Противотанковый ракетный комплекс «Корсар»
Вертолет Eurocopter AS 532 (Германия-Франция)
Зенитно-ракетный комплекс RBS 70 (Швеция)
Противотанковый ракетный комплекс RBS-56 BILL (Швеция)
Вся армия    >>

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Сеть рассмешили невероятные снимки домашних питомцев, догадавшихся про визит к ветеринару (ФОТО) (6193)

В Генштабе рассказали о приоритетах ВСУ в вооружении на 2020 год (3273)

В Сети смеются над наглой кошкой, ездящей на свинье (ВИДЕО) (3224)

ВР приняла закон о ВУЗах: что измениться для абитуриентов и студентов (2928)

Меркель после "нормандского саммита" сделала важное заявление о санкциях против России (2511)

Дело Шеремета: про подозреваемую Юлию Кузьменко сняли фильм (ВИДЕО) (2337)

КСУ признал конституционным законопроект о “300 депутатах в Раде” (2090)

Молодой отец чуть не лишился чувств, когда увидел лицо своего ребёнка в стиральной машине (ФОТО) (1997)

"Tелевизор разрушил мою жизнь" - подозреваемая по делу Шеремета Юлия Кузьменко (1928)

"Пусть эта сволочь идет стреляет в АТО", - отец Зеленского дал интервью (1923)

Персоны

Владимир
ЛИСИН
Елена
ЛУКАШ
Александр
ОМЕЛЬЧЕНКО
Александр
МИРНЫЙ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

На Новый год и не только: Куда поехать любителям горнолыжного отдыха


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Назван украинский город с самой низкой преступностью (8560)

Доллар уже по 19 грн: сеть взбудоражило фото обменника в Борисполе (7930)

В Украине замечен очередной «король автохамов» (ФОТО) (7517)


Экономические новости youtube

Рынок земли



help


Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 