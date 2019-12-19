Киберполиция разоблачила мошенников, которые воровали деньги со счетов супермаркета

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Сотрудники Киберполиции разоблачили преступную группу, которая воровала деньги со счетов супермаркета

Сотрудники Киберполиции разоблачили преступную группу, которая осуществляла мошеннические действия с программами лояльности сети супермаркета. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины , информирует enovosty.com/news.

Участники преступной группы использовали уязвимости электронной системы программы лояльности всеукраинской сети супермаркетов для вывода средств со счетов предприятия. За время своей деятельности злоумышленники смогли вывести со счетов более двух миллионов гривен.

Всех участников группы задержано. Работники Киберполиции сообщили об имеющейся уязвимость специалистам по технической поддержки этого предприятия. Сейчас все уязвимости устранены.

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