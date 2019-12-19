День Святого Николая: главные приметы 19 декабря

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19 декабря православные празднуют день Святого Николая. Сегодня детвора находит под подушками подарки, а для взрослых этот день – повод задуматься о настоящих ценностях.

Сегодня – День Святого Николая. В народе этого святого еще называют Николаем Чудотворцем и Николаем Угодником. Доказательств о жизни данного римского священника до наших дней сохранилось немного. Известно, что он родился в 270 – 286 годах в Ликии. Умер он в 342 году. Как раз его дату смерти (6 декабря – по Григорианскому календарю) и считают Днем Святого Николая. Церковь, использующая Юлианский метод летоисчисления, отмечает праздник, соответственно, 19 декабря, информирует enovosty.com/news.

Считается, что чудотворец опекается не только детьми, но и пекарями, моряками, а также путешественниками.

В этот день принято дарить подарки, а в церквях проходят благотворительные мероприятия и праздничные службы. Традиционно 19 декабря во многих украинских городах открывают главные елки. Негласное правило свидетельствует о том, что именно с этого дня начинается предновогодний праздничный период.

Считается, что сегодня нельзя допускать негативных мыслей и сквернословить. Также 19 декабря не рекомендуют одалживать деньги или оставаться чьим-то должником. День Святого Николая следует встречать в чистоте и уюте. Тяжелую работу необходимо отложить на завтрашний день.

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Церковь напоминает, что сегодня продолжается Большой рождественский пост, поэтому верующим следует серьезно относится к выбору блюд.