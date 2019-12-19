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Боевики «Л/ДНР» пытаются вербовать молодежь через соцсети, — СБУ

Главная » Последние новости » Новости общества » Боевики «Л/ДНР» пытаются вербовать молодежь через соцсети, - СБУ
 
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СБУ продолжает блокировать попытки вербовки наших соотечественников террористами «Л/ДНР».

Сотрудники Службы безопасности Украины продолжают блокировать попытки вербовки наших соотечественников террористами «Л/ДНР». Боевики «Л/ДНР» пытаются вербовать молодежь через соцсети. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, информирует enovosty.com/news.

Молодежь, проживающая на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, является наиболее уязвимой. Чтобы пополнять свои ряды, боевики прибегают к манипуляциям, принуждениям и запугиваниям. Нередко террористы вербуют молодежь через запрещенные в Украине российские соцсети.

Так представитель одного из «казачьих полков» начал переписываться со студентом колледжа из Северодонецка. Узнав, что парень сирота и имеет финансовые трудности, рекрутер убедил его в «преимуществах» присоединения к сепаратистам. Чтобы поступить на военную службу к террористам юноша должен был нелегально прибыть в оккупированный Луганск для прохождения медицинской комиссии.

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О намерениях студента стало известно СБУ. Сотрудники Службы посетили его и разъяснили о возможных последствиях такого необдуманного шага. Парень осознал серьезность ситуации и предоставил оперативникам подробную информацию об известных ему боевиках и контактах с ними.

СБУ в очередной раз призывает граждан быть бдительными и осторожными. Не позволяйте преступникам манипулировать вами и втягивать вас в преступную деятельность.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 276

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