Животные, которые оказались под угрозой исчезновения в последнее десятилетие (ФОТО)

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Многое может произойти за десятилетие, и чем больше общество развивается, тем больше определенных факторов влияет на выживание популяций животных и целых видов.

Людям необходимы животные, чтобы жить в сбалансированной экосистеме. Африканское сафари, информирует enovosty.com/news.

Жизнь в сбалансированной экосистеме удерживает нас от необходимости готовить еду в лаборатории или опылять растения. Пчелы опыляют цветы и урожай, а некоторые виды делают мед.

Животные помогают поддерживать естественный мир, и без них нам пришлось бы самим делать все то, что происходит естественным образом. Рабочий кормит свиней на ферме в деревне Xibaishan в Хэбэй.

Чем больше становится вымирающих животных, тем ближе мы к тому, чтобы самим начать воссоздавать мир природы. К сожалению, всего за последнее десятилетие несколько видов оказались под угрозой исчезновения. Амурский леопард — вид, который больше других находится под угрозой исчезновения. Читайте: Из украинских цирков хотят забрать животных и передать их в заповедники

Подвиду львов в Индии и Западной и Центральной Африке угрожает сам человек. Некоторые подвиды львов находятся под угрозой исчезновения.

Они подвергаются опасности из-за потери среды обитания и необходимости конкурировать с охотниками за добычей.

Хотя окапи выглядит как смесь разных млекопитающих, это один из старейших видов млекопитающих в мире. Центральноафриканское животное находится под угрозой исчезновения главным образом из-за вырубки лесов. Окапи — одно из древнейших млекопитающих на земле.

Существует девять подвидов жирафов, и три из них находятся под угрозой исчезновения. Вымирающий подвид не изображен.

Самые большие угрозы для самых высоких животных в мире — потеря среды обитания и браконьеры. Некоторые люди охотятся на жирафов из-за отсутствия продовольствия в своих деревнях, в то время как другие охотятся на животных ради спорта, сохраняя их хвосты как символ высокого статуса. Центр жирафов в Кении.

Известно также, что люди охотятся за рогом орикса как за трофеем после охоты. Восточноафриканский орикс также был добавлен в список исчезающих видов. В некоторых культурах рога восточноафриканского орикса считаются счастливым талисманом.

Подобно жирафу, ориксу угрожают люди, охотящиеся на них. Орикс в Африке.

И пять подвидов африканских антилоп, включая горного ридбака, сейчас находятся под угрозой исчезновения из-за охотников. Горный ридбак.

В Южной Африке серый венценосный журавль теряет свою среду обитания. Кроме того, загрязняющие вещества из сельского хозяйства разлагают водно-болотные угодья, где размножается журавль. Серого венценосного журавля можно найти в южной части Африки.

Другая южноафриканская птица, бурый стервятник, также находится под угрозой исчезновения из-за загрязнения сельского хозяйства и потери среды обитания. Стервятник.

В список исчезающих видов добавлен еще один вид южноафриканской птицы: африканский пингвин является подвидом пингвинов, которому угрожает промышленный промысел. Пара африканских пингвинов.

Обитающий на востоке от Южной Африки на Мадагаскаре, южный шерстистый лемур находится под угрозой исчезновения, потому что он потерял большую часть своей среды обитания из-за сельского хозяйства.

Как и степной орел, найденный в Азии и некоторых частях Африки. Степной орел в полете.

В Северной и Южной Америке мексиканский тарантул является исчезающим видом.

Они сталкиваются со многими угрозами их среде обитания и образу жизни, включая сельское хозяйство, развитие и использование в качестве домашних животных.

Более высокая температура воды в Канаде не позволяет лососю чинук процветать, что теперь он тоже находится под угрозой исчезновения.

Желтые морские пчелы на Гавайях оказались под угрозой исчезновения в 2016 году, и они были первыми пчелами, которые были добавлены в список исчезающих видов США.

Эти пчелы сталкиваются со многими угрозами, включая разрушение мест обитания и стихийные бедствия.

Точно так же ржавый шмель был первым подвидом пчел в США, занесенным в список исчезающих. Сокращение популяции происходит из-за развития и сельского хозяйства. Ржавый шмель.

Пятнистая черепаха является еще одним исчезающим видом в США. Эта черепаха живет в восточной части США. Пятнистая черепаха в США.

В отчете Коалиции по исчезающим видам за 2015 год эта черепаха была названа одним из 10 видов, наиболее подверженных угрозе фрагментации местообитаний в США.

Раздробленность среды обитания также привела к сокращению популяции большой зеленой ары, которая также находится под угрозой.

Хотя щетинистому кролику не угрожает добыча полезных ископаемых и туристы, он находится под угрозой исчезновения, главным образом из-за интродуцированных хищников, таких как кошки, козы и собаки.

Лягушка Парамо подвергается серьезной опасности после десятилетий угроз со стороны горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства. На самом деле, считается, что их осталось менее 50.

Еще одно перуанское животное было добавлено в список. Андской ночной обезьяне угрожает обезлесение. Ночная обезьяна в Перу.

Эта обезьяна в списке родом из Африки. На находящегося под угрозой исчезновения красноголового мангобея нелегально охотятся из-за мяса. Красноголовый мангобей.

Наиболее уязвимым подвидом морских львов в мире является новозеландский морской лев. Этот вид находится под угрозой из-за коммерческого рыболовства, которое вредит не только морским львам. Новозеландский морской лев.