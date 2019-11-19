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Животные, которые оказались под угрозой исчезновения в последнее десятилетие (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Животные, которые оказались под угрозой исчезновения в последнее десятилетие (ФОТО)
 
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Многое может произойти за десятилетие, и чем больше общество развивается, тем больше определенных факторов влияет на выживание популяций животных и целых видов.

Людям необходимы животные, чтобы жить в сбалансированной экосистеме.

Африканское сафари

Африканское сафари, информирует enovosty.com/news.

Жизнь в сбалансированной экосистеме удерживает нас от необходимости готовить еду в лаборатории или опылять растения.

пчелы

Пчелы опыляют цветы и урожай, а некоторые виды делают мед.

Животные помогают поддерживать естественный мир, и без них нам пришлось бы самим делать все то, что происходит естественным образом.

ФАЙЛ ФОТО: Рабочий кормит свиней на ферме в деревне Сибайшань в провинции Хэбэй, Китай, 28 августа 2018 года. РЕЙТЕР / Стрингер

Рабочий кормит свиней на ферме в деревне Xibaishan в Хэбэй.

Чем больше становится вымирающих животных, тем ближе мы к тому, чтобы самим начать воссоздавать мир природы. К сожалению, всего за последнее десятилетие несколько видов оказались под угрозой исчезновения.

Амурский леопард

Амурский леопард — вид, который больше других находится под угрозой исчезновения.

Читайте: Из украинских цирков хотят забрать животных и передать их в заповедники

Подвиду львов в Индии и Западной и Центральной Африке угрожает сам человек.

лев

Некоторые подвиды львов находятся под угрозой исчезновения.

Они подвергаются опасности из-за потери среды обитания и необходимости конкурировать с охотниками за добычей.

лев

Хотя окапи выглядит как смесь разных млекопитающих, это один из старейших видов млекопитающих в мире. Центральноафриканское животное находится под угрозой исчезновения главным образом из-за вырубки лесов.

окапи

Окапи — одно из древнейших млекопитающих на земле.

Существует девять подвидов жирафов, и три из них находятся под угрозой исчезновения.

жирафа

Вымирающий подвид не изображен.

Самые большие угрозы для самых высоких животных в мире — потеря среды обитания и браконьеры. Некоторые люди охотятся на жирафов из-за отсутствия продовольствия в своих деревнях, в то время как другие охотятся на животных ради спорта, сохраняя их хвосты как символ высокого статуса.

ЖирафЦентрКеня (5 из 5)

Центр жирафов в Кении.

Известно также, что люди охотятся за рогом орикса как за трофеем после охоты. Восточноафриканский орикс также был добавлен в список исчезающих видов.

восточноафриканский орикс

В некоторых культурах рога восточноафриканского орикса считаются счастливым талисманом.

Подобно жирафу, ориксу угрожают люди, охотящиеся на них.

африканский орикс

Орикс в Африке.

И пять подвидов африканских антилоп, включая горного ридбака, сейчас находятся под угрозой исчезновения из-за охотников.

гора Ридбак африканская антилопа

Горный ридбак.

В Южной Африке серый венценосный журавль теряет свою среду обитания. Кроме того, загрязняющие вещества из сельского хозяйства разлагают водно-болотные угодья, где размножается журавль.

серый венценосный журавль африка

Серого венценосного журавля можно найти в южной части Африки.

Другая южноафриканская птица, бурый стервятник, также находится под угрозой исчезновения из-за загрязнения сельского хозяйства и потери среды обитания.

гриф с капюшоном

Стервятник.

В список исчезающих видов добавлен еще один вид южноафриканской птицы: африканский пингвин является подвидом пингвинов, которому угрожает промышленный промысел.

африканские пингвины

Пара африканских пингвинов.

Обитающий на востоке от Южной Африки на Мадагаскаре, южный шерстистый лемур находится под угрозой исчезновения, потому что он потерял большую часть своей среды обитания из-за сельского хозяйства.

лемур

Как и степной орел, найденный в Азии и некоторых частях Африки.

степной орел

Степной орел в полете.

В Северной и Южной Америке мексиканский тарантул является исчезающим видом.

мексиканская апельсиновая красавица

Они сталкиваются со многими угрозами их среде обитания и образу жизни, включая сельское хозяйство, развитие и использование в качестве домашних животных.

мужчина держит тарантула

Более высокая температура воды в Канаде не позволяет лососю чинук процветать, что теперь он тоже находится под угрозой исчезновения.

На этом снимке, сделанном в понедельник, 22 июля 2019 года, лосось из чинука виден после разгрузки на Рыбацкой пристани в Сан-Франциско. Калифорнийские рыбаки сообщают об одном из лучших сезонов ловли лосося за последние десять лет благодаря проливным дождям и снегу, которые положили конец исторической засухе в штате. Это резкое изменение для лосося чинук, также известного как королевский лосось, культовая рыба, которая помогает поддерживать многие рыболовные сообщества Тихоокеанского побережья. (AP Photo / Eric Risberg)

Желтые морские пчелы на Гавайях оказались под угрозой исчезновения в 2016 году, и они были первыми пчелами, которые были добавлены в список исчезающих видов США.

пчелы сенокос

Эти пчелы сталкиваются со многими угрозами, включая разрушение мест обитания и стихийные бедствия.

пчелы

Точно так же ржавый шмель был первым подвидом пчел в США, занесенным в список исчезающих. Сокращение популяции происходит из-за развития и сельского хозяйства.

шмель с ржавыми пятнами

Ржавый шмель.

Пятнистая черепаха является еще одним исчезающим видом в США. Эта черепаха живет в восточной части США.

Пятнистая черепаха

Пятнистая черепаха в США.

В отчете Коалиции по исчезающим видам за 2015 год эта черепаха была названа одним из 10 видов, наиболее подверженных угрозе фрагментации местообитаний в США.

черепаха

Раздробленность среды обитания также привела к сокращению популяции большой зеленой ары, которая также находится под угрозой.

военная ара

Хотя щетинистому кролику не угрожает добыча полезных ископаемых и туристы, он находится под угрозой исчезновения, главным образом из-за интродуцированных хищников, таких как кошки, козы и собаки.

Кролик Сан-Хосе

Лягушка Парамо подвергается серьезной опасности после десятилетий угроз со стороны горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства. На самом деле, считается, что их осталось менее 50.

парамо жаба

Еще одно перуанское животное было добавлено в список. Андской ночной обезьяне угрожает обезлесение.

ночная обезьяна

Ночная обезьяна в Перу.

Эта обезьяна в списке родом из Африки. На находящегося под угрозой исчезновения красноголового мангобея нелегально охотятся из-за мяса.

краснокожий мангабей

Красноголовый мангобей.

Наиболее уязвимым подвидом морских львов в мире является новозеландский морской лев. Этот вид находится под угрозой из-за коммерческого рыболовства, которое вредит не только морским львам.

новозеландский морской лев

Новозеландский морской лев.

Морской лев, Новая Зеландия

Шерстяная летяга намного больше по размеру, чем эта, но они настолько подверглись опасности, что трудно найти их изображение. На самом деле, этот пещерный обитатель является самым тяжелым летающим млекопитающим в мире. Он подвергается опасности в основном из-за вырубки лесов.

белка-летяга

Автор: Оксана Ельченко
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