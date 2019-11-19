ВМС США успешно провели испытания системы восстановления самолета (AAG)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Примеры рекламы, которая пробуждает эмоции

Все фото »

Новости общества

19.11.2019 г.
18:31Оккупантов на Донбассе "косят" инфекционные заболевания, - разведка
18:14В ЕС призывают Россию обеспечить беспрепятственное судоходство в Керченском проливе
17:42Михайлов день: в чем помогает Святой Архангел Михаил
17:40В Японии количество 100-летних людей превысило исторический рекорд
17:15ВМС США успешно провели испытания системы восстановления самолета (AAG)
16:23По ВСУ ударили из пушек: есть раненые
15:59Украинцам могут разрешить менять отчество
Все новости общества

Аналитика

19.11.2019

Дело «бронежилетов Марченко»: коррупция, политическая расправа или борьба за госзакупки?

Дело «бронежилетов Марченко»: коррупция, политическая расправа или борьба за госзакупки?
Недавно в стране разразился очередной скандал. Бронежилеты, которые украинские военные получают с 2014 года, когда Россия аннексировала Крымский полуостров ...
19.11.2019

Приватизация госпредприятий: как не потерять важные объекты

Приватизация госпредприятий: как не потерять важные объекты
Приватизация предприятий, находящихся в государственной собственности, позволит увеличить доходную часть бюджета, суммы налоговых отчислений предприятий ...
18.11.2019

Итоги дня: Возвращение кораблей, встреча Путина с Зеленским и предложение "Газпрома"

Итоги дня: Возвращение кораблей, встреча Путина с Зеленским и предложение Газпрома
Россия вернула Украине захваченные корабли, ГПУ направила в суд ходатайство о содержание под стражей Олега Ляшко, а Газпром направил Нафтогазу предложение ...

Последние новости

19.11.2019 г.
18:51 Торговая война? Китайские компании демонстрируют рост прибыли
18:40 Даниил Гетманцев готов сдать друзей-коррупционеров без вознаграждения (ВИДЕО)
18:31 Оккупантов на Донбассе "косят" инфекционные заболевания, - разведка
18:14 В ЕС призывают Россию обеспечить беспрепятственное судоходство в Керченском проливе
17:56 Введение ограничительных мер: защита рынка или "война против правды"
17:42 Михайлов день: в чем помогает Святой Архангел Михаил
17:40 В Японии количество 100-летних людей превысило исторический рекорд
17:15 ВМС США успешно провели испытания системы восстановления самолета (AAG)
16:47 В Кабмине рассказали, что будет с ценами на газ в 2020 году
16:31 Украинцы представили на Dubai Airshow-2019 свой проект лунного аппарата (ВИДЕО)
16:23 По ВСУ ударили из пушек: есть раненые
16:18 Массовое сокращение чиновников в регионах Украины без альтернативы - нарушение конституционных прав, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
15:59 Украинцам могут разрешить менять отчество
15:27 В Украине госбанки увеличили прибыль вдвое
15:23 В США родители-веганы заморили маленького сына голодом
15:04 Сторожевые катера ОСЕА для ГПС Украины: взгляд с близка, - Злой Одессит
15:00 Пентагон придумал, как избавить истребители F-35 от турецких компонентов
14:40 Полиция в недоумении: жителям британской деревни уже 5 лет подбрасывают пакеты с деньгами
14:29 Синоптики: В Украине ожидается существенное похолодание
14:20 Стало известно, какая отрасль больше всего пострадает от роста производства электромобилей
14:12 Моя цель - чтобы права бизнеса были защищены - Алексей Гончарук
14:08 Киевский метрополитен отчитался о ходе строительства метро на Виноградарь
14:00 Европа получит свою собственную ракету-убийцу
13:48 Предприятия ДТЭК в 2018 г. снизили выбросы в атмосферу на 10% - данные Минэнерго
13:40 Принц Уильям и Кейт Миддлтон в роскошном платье посетили благотворительное шоу в Лондоне (ФОТО)
13:23 Возвращение кораблей поможет выполнению Минских соглашений, – Генсек НАТО
13:20 Киев начали подготавливать к Новому году: где появится праздничная иллюминация
13:00 Сильный снегопад в Австрии отрезал от цивилизации несколько деревень
12:58 Атака на ВСУ с беспилотника: Озвучен вопиющий нюанс
12:57 В Киеве загорелся хостел, - ГСЧС
12:53 Преступление - это импорт электроэнергии из РФ, а не драка Геруса и Ляшко, - нардеп
12:47 Качество воздуха в столице: в пределах нормы только один район Киева
12:45 На недавно отремонтированной станции столичного метро уже начала отваливаться плитка (ФОТО)
12:30 Животные, которые оказались под угрозой исчезновения в последнее десятилетие (ФОТО)
12:29 Американцы разогнали трактор до рекордной скорости и попали в Книгу Гиннеса (ВИДЕО)
12:20 В "Нафтогазе" раскрыли подробности переговоров с ЕС по газу из РФ
12:17 Тимошенко принесла список своих людей на "сладкие" места: Зеленский сделал заявление о Тимошенко
12:15 Эксперты назвали автомобили, которые в Украине обслуживать дешевле всего
12:00 В Германии дети вытащили из водоема снаряды времен Второй мировой войны
12:00 Рекордные запасы: Украина этой зимой без транзита не замерзнет, - Оржель
11:56 Американец получит 600 тысяч долларов компенсации: он провел в тюрьме 12 лет за ограбления, которых не совершал
11:19 Таинственный побег: В Украину из России бежал крупный чиновник
11:13 "Это неправильно": Экс-госсекретарь США раскритиковал Трампа за "украинское дело"
10:57 Boeing 737 потерял статус самого популярного лайнера в мире. Теперь это A320
10:36 Украинцы смогут обналичивать банковские карты в магазинах, кафе и ресторанах
10:11 С завтрашнего дня водителей ждёт новый штраф
10:02 В РФ пояснили, почему Путин может пойти на деэскалацию на Донбассе
10:00 Ситуация на рынке недвижимости: Что будет с ценами на квартиры в Украине
09:56 Суд обязал провайдеров заблокировать десятки сайтов. В чём суть?
09:47 Стала известна причина роста и падения цен на овощи и фрукты
08:20 Путин испугался Гааги
08:10 Крушение индийского истребителя МиГ-29 засняли на камеру (ВИДЕО)
08:07 Массированная атака с использованием всех возможных средств: Какой будет война между РФ и США
08:00 "Опомнитесь и прекратите преступления": Епифаний выступил с обращением из-за Крыма
07:30 Стало известно о необычном способе подзарядки электромобиля (ВИДЕО)
07:27 Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии
07:15 Инженеры General Electric подготовили Boeing 777X к испытаниям
07:00 "Киев в смартфоне": пользователей начнут оповещать, где в городе проходят дорожные работы
06:35 Полученное от Газпрома предложение по транзиту неприемлемо, - глава Минэкоэнерго
18.11.2019 г.
23:52 10-летняя девочка шокировала родителей списком желаний на Рождество
Все новости »

ВМС США успешно провели испытания системы восстановления самолета (AAG)

Главная » Последние новости » Новости общества » ВМС США успешно провели испытания системы восстановления самолета (AAG)
 
Печать Отправить на почту

 

 

ВМС США успешно провели испытания системы восстановления самолета (AAG) и системы запуска (EMALS)

ВМС США сообщили, что новейшая система восстановления самолета успешно прошла испытание. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

В двухдневной программе испытаний была проведена оценка новой системы восстановления самолета, называемая Advanced Arresting Gear (AAG). Во время испытаний проверялась способность системы управлять температурным режимом, возможность экстренной посадки самолетов, обеспечение высокого запаса прочности при одновременном сокращении рабочей силы и технического обслуживания.

ВМС США успешно провели испытания системы восстановления самолета (AAG)

Военно-морской флот США добился значительных успехов в освоении новейших технологий запуска и восстановления самолета используя электромагнитную систему запуска самолетов (EMALS) и систему запуска AAG.

Читайте: В Сети показали, как происходит восстановление разбитой Tesla Model S (ВИДЕО)


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 178

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Дело «бронежилетов Марченко»: коррупция, политическая расправа или борьба за госзакупки?
Приватизация госпредприятий: как не потерять важные объекты
Итоги дня: Возвращение кораблей, встреча Путина с Зеленским и предложение "Газпрома"
Итоги дня: Скандал вокруг "Слуги народа", взрывы в Балаклее и кощеева игла Трампа
Дифтерия наступает: нас - более 42 млн, вакцин - 6,8 млн. Как уберечься от опасного заболевания
Продажа отечества. Оптом и недорого
Итоги дня: Бюджет 2020, важный документ по Крыму и громкое доказательство против России
Итоги дня: Исторически-скандальный день в Раде, разворот Коломойского и тысячи ракет для ВСУ
Итоги дня: Урожайный рекорд, новые платёжки и серьезный прорыв в Минске
Итоги дня: Обещание референдума, драка сторонников Филарета и союзник Украины в сопротивлении "медведю"
Все статьи


Читайте также

Украинский стартап разработал QR-паспорта для животных
 В США готовят новые санкции против России
В Житомирской области планируют создать инновационно-космический кластер: подробности
 Стали известны главные преимущества АК-12 перед АК-74
Китайская «долговая бомба» рванет в 2020 году, - Bloomberg
 Появилось эффектное видео боевых учений воинов ВСУ (ВИДЕО)
The Washington Times: Помпео презентовал новую политику в отношении Китая
 The Washington Times: США направляют дополнительно 3000 военных в Саудовскую Аравию

Армия

Снайперская винтовка Драгунова
Боевая тяжелая машина пехоты БМТ-72
Самолет «KARLSSON»
Винтовка M27 IAR Infantry Automatic Rifle (США-Германия)
Вся армия    >>

Персоны

Алишер
УСМАНОВ
Иван
ГУТА
Андрей
ПИВОВАРСКИЙ
Сергей
ДУМЧЕВ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Качество воздуха в столице: в пределах нормы только один район Киева (6866)

С завтрашнего дня водителей ждёт новый штраф (6788)

Эксперты назвали автомобили, которые в Украине обслуживать дешевле всего (4568)

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в роскошном платье посетили благотворительное шоу в Лондоне (ФОТО) (2395)

Крушение индийского истребителя МиГ-29 засняли на камеру (ВИДЕО) (2318)

"Опомнитесь и прекратите преступления": Епифаний выступил с обращением из-за Крыма (2242)

Массовое сокращение чиновников в регионах Украины без альтернативы - нарушение конституционных прав, - Ирина Верещук (ВИДЕО) (1773)

Таинственный побег: В Украину из России бежал крупный чиновник (1707)

Стало известно, какая отрасль больше всего пострадает от роста производства электромобилей (1695)

Путин испугался Гааги (1535)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Дифтерия наступает: нас — более 42 млн, вакцин — 6,8 млн. Как уберечься от опасного заболевания



Продажа отечества



help

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 