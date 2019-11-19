ВМС США успешно провели испытания системы восстановления самолета (AAG)

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ВМС США успешно провели испытания системы восстановления самолета (AAG) и системы запуска (EMALS)

ВМС США сообщили, что новейшая система восстановления самолета успешно прошла испытание. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

В двухдневной программе испытаний была проведена оценка новой системы восстановления самолета, называемая Advanced Arresting Gear (AAG). Во время испытаний проверялась способность системы управлять температурным режимом, возможность экстренной посадки самолетов, обеспечение высокого запаса прочности при одновременном сокращении рабочей силы и технического обслуживания.

Военно-морской флот США добился значительных успехов в освоении новейших технологий запуска и восстановления самолета используя электромагнитную систему запуска самолетов (EMALS) и систему запуска AAG.

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