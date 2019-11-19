В Японии количество 100-летних людей превысило исторический рекорд

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На территории Японии зафиксировано рекордное количество долгожителей, чей возраст превысил 100-летнюю отметку.

Министерство здравоохранения Японии установило, что в стране резко возросло количество 100-лентих людей, информирует enovosty.com/news.

Ведомство подсчитало, что сейчас в Японии проживает более 71 тыс. человек, перешагнувших 100-летний рубеж. Согласно статистической информации, большая половина долгожителей – представительницы женского пола. Их 62,7 тыс. Мужчин же старше 100 лет в стране всего 8,5 тыс.

Добавим, что всего в Японии живет 124 млн человек.

Долгожительство японцев не раз становилось темой исследований для многих ученых. Эксперты сходятся во мнении, что главными секретами являются сбалансированное правильное питание, двигательная и социальная активность. В частности, многие японцы практически не употребляют животных жиров. В приоритете – растительная пища, рыба и различные морепродукты. Была проведена в Японии и «антисолевая программа». Сейчас жители этой страны в среднем ежедневно употребляют менее 10 граммов соли, что позволяет сохранять здоровье сердечно-сосудистой системы.

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В Японии модно много ходить. Для пожилых людей изобрели даже общенациональное движение «Распрями позвоночник». Популярны в стране также разнообразные клубы по интересам.