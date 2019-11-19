В Украине госбанки увеличили прибыль вдвое

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В Министерстве финансов сообщили, что госбанки увеличили прибыль вдвое

В пресс-службе Министерства финансов сообщили, что украинские государственные банки в III квартале этого года получили около 30 млрд грн прибыли, информирует enovosty.com/news.

Этот показатель вдвое больше размера прибыли, полученной банками за прошлый год. По состоянию на 1 октября прибыль госбанков составила 62,5% всего дохода банковского сектора. Также в третьем квартале продолжилась положительная тенденция роста потребительского кредитования, которое остается одним из самых значительных источников дохода банков.

Объем кредитования физлиц в госбанках в III квартале увеличился более, чем на 6,5% или на 3 млрд грн, что положительно влияет на состояние кредитного портфеля. В третьем квартале также существенно выросли депозиты юридических лиц, объем которых увеличился на 15 млрд грн.

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