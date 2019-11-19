Украинцам могут разрешить менять отчество

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2450, согласно которому украинцам могут разрешить менять отчество

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона № 2450 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о праве физического лица на смену отчества», информирует enovosty.com/news.

В законопроекте предлагается ввести нормы, согласно которым украинец, достигший шестнадцати лет, может изменить не только имя и фамилию, но и отчество. Подростки, достигшие четырнадцати лет, могут изменить отчество с разрешения родителей.

Согласно пояснительной записке авторов законопроекта, закон разработан с целью исполнения решения Евросуда по правам человека. Решение было вынесено по делу Гарнага против Украины. Напомним, решение Евросуда по правам человека является обязательным к рассмотрению

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