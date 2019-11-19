Синоптики: В Украине ожидается существенное похолодание

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Метеорологи прогнозируют нашей стране существенное снижение температуры воздуха. Похолодание придет 21 ноября.

Специалисты Укргидрометцентра информируют украинцев о новой волне похолодания. На этот раз оно уже не закончится очередным бабьим летом, информирует enovosty.com/news.

Снижение температуры воздуха начнется сегодня. Однако в большинстве регионов похолодание станет ощутим 21 ноября.

Сегодня, 19 ноября, и завтра, 20 ноября, воздух похолодает не столь значительно. В большинстве регионов Украины в эти два дня температура воздуха в среднем днем прогреется до +3…+9 градусов, а в ночное время – до 0…+5 градусов. Теплее всего (днем – до +8…+15 градусов) будет на западе, в Одесской области, а также на территории Крыма.

В четверг, 21 ноября, прогнозируется понижение температуры на 3-6 градусов. Ночью ожидаются уже заморозки. Холодным будет и конец текущей недели. Похолодание немного отсрочится в западных и южных областях.

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Несмотря на значительное снижение температуры, сильных осадков пока не предвидится. Небольшой дождь может пройти в среду в северном регионе, а также в Винницкой области. 21 ноября дождливая погода ожидается на западе Украины.