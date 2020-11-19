Игорь Чаленко рассказал о целесообразности введения QR-кодов

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В Украине хотят ввести QR-коды для посещения публичных мест во время пандемии коронавируса

С вопросом относительно эффективности введения QR-кодов «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к главе Центра анализа и стратегий Игорю Чаленко, информирует enovosty.com/news.

Игорь Чаленко сообщает, что с точки зрения властей, QR-код является неплохим инструментом для отслеживания контактов зараженных и для возможной изоляции носителей вируса

«В первую очередь необходмо разобраться, кто будет запрещать посетителям зайти в заведение, если он не просканирует QR-код. Очевидно, что действие схоже с системой «Дій вдома», которую внедряли в самом начале пандемии. И сегодня это приложение практически не выполняет поставленные на него функции.

Поэтому с точки зрения властей, QR-код является неплохим инструментом для отслеживания контактов зараженных и для возможной изоляции носителей вируса. Но с практической точки зрения, скорее всего граждане не будут следовать данной инициативе, если она будет внедрена. И все-таки общество сегодня относится с большой долей скептицизма к новым инициативам властей, что касается борьбы с коронавирусом. Поэтому скорее всего данная инициатива будет иметь схожую судьбу с «карантином выходного дня» и другими инициативами», — сообщает Игорь Чаленко

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