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На Житомирщине учителя перекрыли трассу международного значения

Главная » Последние новости » Новости общества » На Житомирщине учителя перекрыли трассу международного значения
 
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Более сотни учителей сегодня провели акцию протеста на трассе Киев-Ковель-Ягодин. Люди требовали, чтобы им отдали заработанные деньги.

В Житомирской области в Лугинском районе сегодня, 19 октября, учителя устроили протестный марш на трассе международного значения Киев-Ковель-Ягодин. Из-за этого некоторое время движение по дороге было затруднено, информирует enovosty.com/news.

Более сотни работников сферы образования требовали от местных властей своевременных выплат по зарплате. По пешеходному переходу люди ходили, держа в руках плакаты. На них, в частности были надписи: «Требуем зарплату» и «Боремся за справедливость».

К автомобилистам протестующие относились лояльно. Учителя на некоторое время останавливались и пропускали машины. Потом снова возвращались на пешеходный переход.

Несмотря на этого, на трассе все же возникли пробки. Безопасность дорожного движения обеспечивала группа правоохранителей, которая прибыла специально для охраны порядка. С участниками акции полицейские провели разъяснительные беседы.

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Отметим, что чиновники Лугинской ОТГ были предупреждены об акции учителей. Вчера представители власти даже общались с организаторами протеста, однако достичь компромисса не удалось. Люди требуют, чтобы им в полном объеме выплатили заработанное.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 301

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