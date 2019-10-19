Метеорологи рассказали, когда ждать холодов
Синоптики прогнозируют, что бабье лето продержится в Украине еще приблизительно 6 дней.
Специалисты Укргидрометцента заявили, что до конца следующей недели в нашей стране сохранится тепло, информирует enovosty.com/news.
По словам метеорологов, днем столбики термометров поднимутся до +15…+22 градусов. Ночью температура будет намного ниже — +5…+8 градусов. Также на следующей недели в Украине возможны туманы.
Синоптики сходятся во мнении, что следующая неделя будет немного, но все же холоднее, нежели текущая. В большинстве регионов воздух прогреется до комфортных +15…+17 градусов. Теплее всего будет на Одесщине и Николаевщине – до +20…+22.
Следует быть готовыми, что следующие выходные могут встретить нас уже дождливой и прохладной погодой.
Читайте: Балканские страны замерзают: три человека погибли от холода в Сербии
Уже с 25 октября температура воздуха днем может опуститься до +10, ночью украинцам следует быть готовыми до +2…+3 градусов.
На очередное бабье лето до конца этого месяца рассчитывать уже не стоит, уверены метеорологи.