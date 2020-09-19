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Хасиды, пытавшиеся попасть в Украину из Беларуси, оставили после себя груды мусора (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Хасиды, пытавшиеся попасть в Украину из Беларуси, оставили после себя груды мусора (ФОТО)
 
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Хасиды, которых не пустили в Украину в город Умань на могилу основателя хасидизма цадика Нахмана, в в спешке вернулись в Беларусь.

Сегодня их главный праздник Рош ха-Шана (он же Новый год). И отмечать его в палатках и автобусах не входило в планы даже самых преданных вере еврейских паломников, информирует enovosty.com/news.

В пятницу хасиды, застрявшие между двумя пунктами пропуска на белорусско-украинской границе, наконец окончательно поняли, что в Украину их точно не пустят, а значит — в Умань на могилу своего цадика они не попадут. Нужно было срочно что-то делать — ведь после захода солнца в шаббат перемещаться хасидам категорически запрещено.

Если не успеть уехать, то на границе в холоде, а возможно, и без кошерной еды, пришлось бы оставаться еще три дня (именно столько длится праздник). А потому из Новой Гуты все 1200 хасидов поспешили распределиться по Беларуси.

Хасиды ушли от границы, при этом оставив после себя груды мусора. Теперь белорусам придется все это убирать.

Читайте: Геращенко рассказал, что будет с хасидами, которые устроили погромы в Умани

Хасиды, пытавшиеся попасть в Украину из Беларуси, оставили после себя груды мусора (ФОТО)

Хасиды, пытавшиеся попасть в Украину из Беларуси, оставили после себя груды мусора (ФОТО)

 

Фото появились на странице пользователей Facebook.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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