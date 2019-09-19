В Антарктиде спрятаны сокровища, пропавшие много лет назад

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Конспирологи нашли неизвестный предмет. Он доказывает, что на материке находятся сокровища, которые долгое время считались пропавшими.

Уфологи обнаружили на фото корабль из конвоя Гитлера. Снимки были получены со спутника. Ученые полагают, что этот корабль перевозил сокровища Третьего рейха, информирует enovosty.com/news.

Эксперты подчеркивают, что эта находка доказывает, что в Антарктиде хранятся несметные богатства. И найденное судно подтверждает этот факт.

Ученые уверенны, что Гитлер использовал это судно, чтобы перевозить сокровища и ценные артефакты.

В научном мире многие поддерживают эту гипотезу. Экс-сотрудник американского космического агентства считает, что на этих фото в районе Южного полюса действительно есть некое уплотнение, которое напоминает каменную породу.

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