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Сегодня христиане вспоминают Михайлово чудо: история и традиции праздника

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Сегодня, 19 сентября, христианский мир вспоминает Михайлово чудо. Считается, что архангел Михаил, победивший падшего ангела, встречает теперь души умерших возле райских ворот.

19 сентября церковь чествует память святого архангела Михаила. Сегодняшний день также принято называть Михайловым чудом, информирует enovosty.com/news.

Данный день связан с таким библейским приданием. Когда-то архангелу Михаилу удалось избавить от немоты одну девушку, проживающую в городе Хоны. В честь этого ее отец построил большой храм, в котором долгое время служил Архип Херотопский. Язычникам новая постройка не понравилась и они решили ее уничтожить, направив на церковь две горные реки. Архип долго молился святому Михаилу. В итоге, случилось чудо – архангел возник возле храма и прорубил расщелину, в которую ушла вся горная вода.

В этот день принято отказаться от тяжелой физической работы, не рекомендуется также пользоваться ножами. Священнослужители призывают сегодня не желать никому зла, не обманывать, не сквернословить. 19 сентября следует молиться архангелу Михаилу, ведь он способен делать чудеса.


Автор: Катерина Лукьянчук
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