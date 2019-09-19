Разоблачены очередные попытки вербовки украинцев спецслужбами РФ, — СБУ

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Представители ФСБ в пункте пропуска «Станица Луганская» без объяснения причины задержали жительницу Хмельницкой области, которая возвращалась от родственников. По возвращении домой женщина обратилась в СБУ и дала подробные показания о всех обстоятельствах вербовки и поставленных задачах.

Разоблачены очередные попытки вербовки украинцев спецслужбами РФ для осуществления разведывательной деятельности в ущерб государственной безопасности, — сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Представители ФСБ в пункте пропуска «Станица Луганская» без объяснения причины задержали жительницу Хмельницкой области, которая возвращалась от родственников с временно оккупированной территории Луганщины. При этом представители иностранной спецслужбы через угрозы и шантаж попытались склонить женщину к сотрудничеству. От нее требовали собирать информацию, в частности, о размещении военных объектов в регионе.

По возвращении домой женщина обратилась в СБУ и дала подробные показания о всех обстоятельствах вербовки и поставленных задачах. Согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до пятнадцати лет. Однако, учитывая то, что гражданка Украины не выполнила преступной задачи иностранных спецслужб и добровольно сообщила украинским спецслужбам о полученном задании, суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил ее от уголовной ответственности.

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