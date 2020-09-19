«Йога на двоих»: в Сети появилось смешное видео — собака занимается йогой вместе со своей хозяйкой
На протяжении тысяч лет собаки были верными спутниками людей, они способны формировать особую связь со своими хозяевами.
Тайна собачьей любви и преданности может заключаться в наличии у четвероногих уникальных генов, отвечающих за доброжелательность. Эмоциональная связь между человеком и собакой может быть такой же прочной, как между матерью и ребенком. Собаки чудесные компаньоны и любят составить компанию во всем, даже в занятиях йогой.
Смешное видео, которое подтверждает преданность и любовь домашних питомцев, выложил на своей странице в Facebook журналист Рустем Адагамов.
https://www.facebook.com/adagamov/videos/3283407171776185
«Сколько доброты и преданности в них, мне тоже захотелось такой йогой позаниматься»,
«Какие же они замечательные, эти верные и любящие нас существа!»,
«Собаки потрясающие люди), проверяет, все ли в порядке с хозяйкой»,
«Собака-обнимака) Полная гармония! И так похожи:)))», — пишут пользователи в комментариях.