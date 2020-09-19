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«Йога на двоих»: в Сети появилось смешное видео — собака занимается йогой вместе со своей хозяйкой

Главная » Последние новости » Новости общества » "Йога на двоих": в Сети появилось смешное видео - собака занимается йогой вместе со своей хозяйкой
 
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На протяжении тысяч лет собаки были верными спутниками людей, они способны формировать особую связь со своими хозяевами.

Тайна собачьей любви и преданности может заключаться в наличии у четвероногих уникальных генов, отвечающих за доброжелательность. Эмоциональная связь между человеком и собакой может быть такой же прочной, как между матерью и ребенком. Собаки чудесные компаньоны и любят составить компанию во всем, даже в занятиях йогой.

Смешное видео, которое подтверждает преданность и любовь домашних питомцев, выложил на своей странице в Facebook журналист Рустем Адагамов.

https://www.facebook.com/adagamov/videos/3283407171776185

«Сколько доброты и преданности в них, мне тоже захотелось такой йогой позаниматься»,

«Какие же они замечательные, эти верные и любящие нас существа!»,

«Собаки потрясающие люди), проверяет, все ли в порядке с хозяйкой»,

«Собака-обнимака) Полная гармония! И так похожи:)))», — пишут пользователи в комментариях.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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