Каждый второй ребенок в Украине не может попасть в детский сад — Ирина Суслова

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Половина украинских детей дошкольного возраста сидят с мамами - для них не хватает мест в детсадах

Поэтому, Женское движение «За майбутнє» инициирует принятие закона, который заставит застройщиков возводить социальную инфраструктуру, и — параллельно – намерено контролировать их через местные органы власти. Об этом рассказала руководитель Женского движения «За майбутнє» Ирина Суслова во время Третьего женского форума в Краматорске.

«Сейчас материнство в Украине – нелегкое испытание. Потому что женщина оказывается незащищенной. Работодатель часто ищет повод, чтобы ее уволить, пока она беременна. А подрастает малыш — женщина вынуждена сидеть с ним дома. Поскольку — чтобы попасть в садик, нужно становиться в очередь еще до беременности. Это в городах. А в деревнях часто садиков совсем нет — закрыли еще в 90-е годы, когда возникла «демографическая яма». Большинство женщин теряют профессиональные навыки, не имеют возможности самореализоваться», — заявила руководитель Женского движения.

По ее данным, в Киеве дефицит мест в детских дошкольных учреждениях достигает более 35%. И если раньше был хотя бы какой-то законный способ заставить застройщиков «отрабатывать» тему социальной инфраструктуры — так называемый паевой взнос, — то сейчас строительное лобби продавило его отмену, напоминает Суслова. С 1 января следующего года паевой взнос отменяется. «И ребенок, и мать становятся жертвами произвола строительного бизнеса и безответственности чиновников. Это значит, что ни одного нового садика мы не увидим, если не будем действовать, и немедленно», — убеждена она.

Председатель политической силы «За майбутнє» Игорь Палица рассказал, что депутатская группа «За майбутнє» при участии специалистов — участников Женского движения — уже разработала и представила законопроект, который обяжет застройщиков возводить или обновлять социнфраструктуру раньше, чем они будут сдавать в эксплуатацию свои жилые объекты. Это будет главным условием для сдачи домов.

Игорь Палица напомнил, что проблема с детсадами на самом деле является очень серьезной, по большому счету, она вредит всей экономике. «Отсутствие социальной инфраструктуры бьет рикошетом по экономике в целом: каждая семья теряет кормилицу, а государство — качественных специалистов», — считает Игорь Палица.

В свою очередь, присутствующий на Форуме председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец напомнил, что недоступность социальной инфраструктуры — одна из самых острых болевых точек как для жителей Востока, так и всей страны. По его убеждению, это откровенное нарушение прав человека. «Бизнес-интересы отдельных влиятельных групп не имеют права брать в заложники наших детей, разрушать семьи, закрывать в четырех стенах трудоспособных женщин», — отметил Лубинец.

В свою очередь, Женское движение «За майбутнє» намерено на уровне местной власти ввести контроль за работой застройщиков, выходить с ними на диалог, заключать общественные соглашения, суть которых: обязательное строительство детских учреждений рядом с каждой новостройкой.

«Мы — вместе с органами местного самоуправления — проведем ревизию детских учреждений по всей стране. Особенно — в сельской и отдаленной местности. Нужно найти заброшенные забытые помещения садов, обновить их и вернуть детям. Материнство — это не бремя. Это счастье. Мама имеет все права на самореализацию и на развитие своего ребенка», — резюмировала Ирина Суслова.