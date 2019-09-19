ГСЧС предупредила украинцев о надвигающихся заморозках

Главная » Последние новости » Новости общества » ГСЧС предупредила украинцев о надвигающихся заморозках ГСЧС предупредила украинцев о надвигающихся заморозках

Закрыть Отправить

Спасатели предупреждают украинцев о заморозках. 20 и 21 сентября возможно похолодания до 0….-3 градусов.

Практически на всей территории нашей стране в ночь с 20 на 21 сентября ожидаются морозы. Столбики термометров опустятся до 0…-3 градусов. Об этом передают в пресс-центре ГСЧС.

Ссылаясь на метеопрогноз от Укргидрометцентра, спасатели прогнозируют первый уровень опасности в связи с довольно резким похолоданием. Ниже ноля градусов термометры в ночное время будут показывать везде, кроме южных регионов Украины. Днем воздух прогреется до +7…+13 градусов, информирует enovosty.com/news.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко в своем свежем прогнозе также говорила о сильном снижении температуры. В ближайшие дни, по ее словам, кроме снижения температур, ожидаются еще и сильные порывы ветра. В частности, на западе — до 15-20 м/с.

Метеорологи утверждают, что относительно теплая погода еще возвратиться в Украину. А пока следует подготовиться к похолоданию. Необходимо убрать вазоны из открытых балконов, тепло одеваться и не забывать о разбушевавшихся ОРЗ.

Читайте: Украинцам хотят отменить акциз на ввоз всех автомобилей