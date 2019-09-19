Эксперты рассказали, как научить ребенка быть самостоятельным

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Всемирно известный психолог Лиз Матиес выяснила, как приучить детей к самостоятельности.

Ученый уверенна, что этим должны заниматься родители, они воспитывают эту черту у ребенка, информирует enovosty.com/news.

Психолог дал следующие рекомендации.

Для начало родители должны запомнить, что не нужно давать задания, а просто интересоваться делами ребенка. Для примера — не приказывать делать домашние задание, а интересоваться намерен он его делать.

Также ребенок должен уметь планировать свой распорядок дня, чтобы уметь правильно расставлять приоритеты и в будущем нести ответственность за свои решения.

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Кроме этого, ребенок должен узнавать окружающий мир. Ему необходимо общение и с другими людьми, кроме родителей. Это помогает ему лучше понимать мир и влияет на становление его личности.