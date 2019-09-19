РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Из чего состоят привычные нам вещи

Все фото »

Новости общества

19.09.2019 г.
13:24Эксперты рассказали, как научить ребенка быть самостоятельным
13:05В Антарктиде спрятаны сокровища, пропавшие много лет назад
12:47Астрологи рассказали, как провести день осеннего равноденствия
12:23Сегодня христиане вспоминают Михайлово чудо: история и традиции праздника
07:20В Украине могут полностью отказаться от трудовых книжек
06:30Синоптики дали украинцам неутешительный прогноз на эту неделю
18.09.2019 г.
23:00МОН собирается проверить уровень развития третьеклассников в 150 школах
Все новости общества

Аналитика

19.09.2019

Судьба ОРДЛО: Штайнмайеры бывают разные

Судьба ОРДЛО: Штайнмайеры бывают разные
Как уже отмечалось совсем недавно, обмен пленными хоть и является положительным моментом, но вопросов относительно Донбасса становится все больше, если ...
18.09.2019

Итоги дня: Альтернатива по Донбассу, "минер на мосту" и смертельный удар по путинскому режиму

Итоги дня: Альтернатива по Донбассу, минер на мосту и смертельный удар по путинскому режиму
Глава МИД Пристайко назвал альтернативу по Донбассу, в Штатах рассказали о санкциях, способных обрушить путинскую экономику, а Саудовская Аравия объявила ...
17.09.2019

Итоги дня: Демарш Украины, цена "русского мира" и монстр c востока

Итоги дня: Демарш Украины, цена русского мира и монстр c востока
Украина устроила демарш в ОБСЕ из-за "российского" Крыма, в ООН назвали количество жертв среди мирных жителей Донбасса, а в Украине объявили штормовое ...

Последние новости

19.09.2019 г.
13:24 Эксперты рассказали, как научить ребенка быть самостоятельным
13:05 В Антарктиде спрятаны сокровища, пропавшие много лет назад
13:02 На Львовщине в гимназии распылили газ: есть пострадавшие
13:00 Названа "королева" в экспорте украинских зерновых
12:47 Астрологи рассказали, как провести день осеннего равноденствия
12:27 "Будете убегать по «Крымскому мосту»: Журналист затроллил пропагандиста РФ (ВИДЕО)
12:23 Сегодня христиане вспоминают Михайлово чудо: история и традиции праздника
12:18 Назвали самый ранний признак разрушения печени
12:12 Аномальный год: Что ждёт доллар в Украине
12:00 "Это бред": Зеленский развеял главные страшилки украинцев
11:57 Принят закон о реформе прокуратуры
11:54 Открытие рынка земли: Гончарук озвучил сроки и рассказал об условиях
11:35 Назвали страну, ставшая экономическим чудом Европы
11:35 Стоимость газа для украинцев: Экс-министр рассказал, когда "цена скакнет в значительной мере"
11:23 Пехота ВСУ взяла в плен боевика: он оказался знатной "рыбой", - депутат
11:17 В Евросоюзе рассказали об усталости от Украины
11:00 Найден способ, как снизить стоимость электроэнергии для промышленности
10:35 СМИ: Болтон резко раскритиковал внешнюю политику Трампа
10:19 В Киеве водитель Peugeot скрывался от полиции и слетел с моста (ВИДЕО)
10:10 Уволенный Вятрович рассказал, когда в Украине отменят праздник 8 марта
10:01 Почему президент Зеленский не поедет на встречу лидеров НАТО
09:54 Путин теряет контроль
09:35 В Киеве ограничили въезд грузовиков
09:32 Свершилось: В Украине мобильным операторам запретили хозяйничать с деньгами абонентов
09:09 Любовная драма: Стали известны личные причины столичного "минёра"
09:08 Водителям придется раскошелиться: дорожает "автогражданка"
09:00 Россия останется изгоем, пока вцепилась в Крым, — ИноСМИ
08:59 На пороге новой войны: Госсекретарь США озвучил тревожные заявления
08:49 Нетаньяху получил большинство в парламенте
08:29 Украинский санитар рассказал о кровавых реалиях ситуации на Донбассе
08:23 В РФ задержали шамана, идущего изгонять Путина
08:23 ВСУ заткнули боевиков "Л/ДНР": Появились хорошие новости с Донбасса
08:21 Трамп сообщил об усилении санкций в отношении Ирана
08:21 Анонсирована важнейшая встреча Зеленского
08:10 Претендент на пост главы Одесской ОГА Стадник возглавит Николаевскую область в четверг, Одесса может получить губернатора уже в пятницу
07:50 Фотограф опубликовал потрясающие снимки своего взаимодействия с дикой природой (ФОТО)
07:35 В Японии треть населения составляют пожилые люди - и это меняет страну
07:20 В Украине могут полностью отказаться от трудовых книжек
07:00 Жители Европы стали покупать меньше автомобилей
06:30 Синоптики дали украинцам неутешительный прогноз на эту неделю
18.09.2019 г.
23:00 МОН собирается проверить уровень развития третьеклассников в 150 школах
22:45 Автомобильная выставка во Франкфурте: чем удивляли автопроизводители (ФОТО)
22:30 Верховная Рада пересмотрит закон о пенсионном возрасте для женщин
22:15 Новые смартфоны Apple бьют рекорды по продажам
22:00 Huawei ожидает увеличения выручки от внедрения 5G в следующем году
21:58 Первый случай в Украине: Суд запретил цирку эксплуатировать животных
21:41 Эксперты развеяли популярные мифы о здоровье
21:28 Франция приобретает микророботы для разведки
21:06 Reuters: В РФ из-под стражи освободили оппозиционера благодаря учителям и священникам
20:55 Россия заблокировала разведение сил на Донбассе
20:48 В Украине подешевели курятина и говядина
20:33 Сланцевая революция в США добивает деградирующую Россию
20:14 В столице задержали "подрывника" моста Метро
19:57 Молния ударила в футболистов прямо во время матча: есть пострадавшие (ВИДЕО)
19:28 Украинка Бережная завоевала "серебро" чемпионата мира по борьбе
19:09 Экономика Украины выросла на 4,6% - Госстат
18:53 В Париже испытали "летающее такси" (ВИДЕО)
18:32 СБУ блокировала деятельность преступной наркогруппировки
18:09 В Киеве жестоко избили заместителя Кличко
17:52 За последние несколько дней много раненых и есть погибшие, - Юсупова
Все новости »

Астрологи рассказали, как провести день осеннего равноденствия

Главная » Последние новости » Новости общества » Астрологи рассказали, как провести день осеннего равноденствия
 
Печать Отправить на почту

 

 

Равноденствие в сентябре приходится на 23 сентября. Согласно астрологическому прогнозу, в этот день можно набраться много энергии и сил.

В 2019 году день осеннего равноденствия приходится на понедельник. Именно 23 сентября в мире наступает настоящая астрономическая осень. После этого дня лето официально закончится и погода возьмет курс на зиму, информирует enovosty.com/news.

Астрологи сообщают, что Солнце 23 сентября будет находиться в Весах и в биквинтиле с Ураном. Данное сочетание должно положительно отразиться на психическом состоянии людей, а также помочь раскрыть творческий потенциал.

В равноденствие советуют избавляться от ненужного хлама и всего, что засоряет жизнь. Таким образом, вы не только очистите дом от негатива, но и собственную душу. Новый период рекомендуется встречать с новыми вещами. 23 сентября – время больших перемен и очищения.

Для многих осеннее равноденствие может оказаться судьбоносным. Рекомендуется в предстоящий день присушиваться к своему внутреннему голосу, он не подведет. По словам астрологов, 23 сентября открытым людям улыбнется удача.

Читайте: Солнечное затмение 2 июля: советы и предостережения астрологов


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 113

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Судьба ОРДЛО: Штайнмайеры бывают разные
Итоги дня: Альтернатива по Донбассу, "минер на мосту" и смертельный удар по путинскому режиму
Итоги дня: Демарш Украины, цена "русского мира" и монстр c востока
Половина денег на оборонку, дороги и долги: Бюджет 2020 в цифрах и оценках экспертов
Итоги дня: Паника на биржах, расплата за кровь "киборгов" и "вторая Зайцева" в Харькове
Итоги дня: "Троянский конь" Путина, "новая реальность" в Украине и сильная речь Сенцова
Зе-паника прокураторов и монополизация власти
Итоги дня: Новый план Путина в Украине, преступление и наказание в Раде и удар по РФ от ЕС
Итоги дня: Важное решение по Цемаху, жесткая драка чиновниц и газовый "козырь" Украины
Цена компромисса: когда закончится война на Донбассе и какую цену заплатит Украина?
Все статьи


Читайте также

Солнечное затмение 2 июля: советы и предостережения астрологов
 Земля вошла в коридор затмений, - астрологи
Астролог рассказал, что ждет Путина в 2019 году
 Астрологи рассказали, каким будет декабрь
Астролог определил зодиакальных счастливчиков ноября
 Приближающаяся к Земле комета может повлиять на судьбы людей
Гороскоп на август 2018: астролог предупредил, что нельзя делать всем знакам зодиака
 Астролог: Конец июня ознаменуется новой чредой опасностей
Загрузка...

Армия

Самоходная пушка 203-мм 2С7 «Пион»
Радиолокационная станция 36Д6-М
Бронетранспортер Pbv 302 (Швеция)
Боевой модуль «Десна»
Вся армия    >>

Персоны

Ксения
СОБЧАК
Николай
СИРЫЙ
Георгий
ТУКА
Харебин
АЛЕКСАНДР
Все персоны    >>

Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера

Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

ТОП-10 самых дорогих яхт в мире

Боевик, майнящий биткоины в монастыре МП и сырники с хлоридом кальция от Тимошенко: Лучшие посты блогосферы


Законодательные инициативы Зеленского


Последние новости в соцсетях

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 