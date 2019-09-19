Астрологи рассказали, как провести день осеннего равноденствия

Главная » Последние новости » Новости общества » Астрологи рассказали, как провести день осеннего равноденствия Астрологи рассказали, как провести день осеннего равноденствия

Закрыть Отправить

Равноденствие в сентябре приходится на 23 сентября. Согласно астрологическому прогнозу, в этот день можно набраться много энергии и сил.

В 2019 году день осеннего равноденствия приходится на понедельник. Именно 23 сентября в мире наступает настоящая астрономическая осень. После этого дня лето официально закончится и погода возьмет курс на зиму, информирует enovosty.com/news.

Астрологи сообщают, что Солнце 23 сентября будет находиться в Весах и в биквинтиле с Ураном. Данное сочетание должно положительно отразиться на психическом состоянии людей, а также помочь раскрыть творческий потенциал.

В равноденствие советуют избавляться от ненужного хлама и всего, что засоряет жизнь. Таким образом, вы не только очистите дом от негатива, но и собственную душу. Новый период рекомендуется встречать с новыми вещами. 23 сентября – время больших перемен и очищения.

Для многих осеннее равноденствие может оказаться судьбоносным. Рекомендуется в предстоящий день присушиваться к своему внутреннему голосу, он не подведет. По словам астрологов, 23 сентября открытым людям улыбнется удача.

Читайте: Солнечное затмение 2 июля: советы и предостережения астрологов