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Россия может прибегнуть к эскалации и широкомасштабным военным действиям против Украины, — Мусиенко

Главная » Последние новости » Новости общества » Россия может прибегнуть к эскалации и широкомасштабным военным действиям против Украины, - Мусиенко
 
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Советник главы Офиса президента Иван Апаршин прогнозирует подготовку российских войск к полномасштабному вторжению на территорию Украины

С вопросом относительно вероятности вторжения РФ на территорию Украины в ближайшей перспективе «Экономические новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, руководителю Центра военно-правовых исследований Александру Мусиенко, информирует enovosty.com/news.

Александру Мусиенко сообщает, что действительно, с 2013 года Российская Федерация систематически наращивает свое военное присутствие в непосредственной близости от украинской границы: это и создание новых и передислокация существующих военных частей, переброски вооружения, в частности ракет типа «Искандер» и тому подобное.

«С момента незаконной аннексии Крымского полуострова, Россия осуществляет фактическую милитаризацию Крыма. К примеру, если к захвату Крыма Черноморский флот РФ, который базировался в Севастополе, насчитывал около 15 кораблей, то сейчас эта цифра достигает 75 штук.

Ко всему можно добавить еще проведение масштабных российско-белорусских учений «Запад». Учитывая, что Россия захватила и оккупировала часть украинских территорий и начала войну против нашего государства, вероятность еще большей эскалации и массированного наступления на Украину со стороны России — остается.

Читайте: Александр Мусиенко рассказал о влиянии финансовой помощи США на ситуацию на Донбассе

Россия будет предпринимать все возможные меры, чтобы сохранять Украины в зоне своего влияния, пытаться затянуть в плоскость так называемого «русского мира». Поэтому Кремль заинтересован в институционально-политически слабой Украине с федерализацией для того, чтобы влиять на политику в Киеве и срывать украинские евроинтеграционные планы. Пока эти планы Москва пытается реализовывать политически через отдельные силы внутри Украины. Но если в России увидят, что исключительно политических средств и военных действия на Востоке Украины недостаточно, то действительно могут прибегнуть к эскалации и более широкомасштабным военным действиям против Украины.

Это надо понимать и осознавать украинскому руководству без панических настроений, с холодной головой наращивать обороноспособность государства, укреплять армию, финансировать и развивать ракетную программу, провести аудит военно-промышленного комплекса и обеспечить загрузку украинских предприятий заказами на создание и модернизацию вооружения. Для этого необходимо внести изменения в законодательство, утвердить стратегию развития военно-промышленного комплекса, провести реформу предусматривающую, что валютная выручка полученная от продажи оружия за границу должна идти целенаправленно в специальный фонд на закупку и модернизацию оружия для нужд украинской армии.

Важно укреплять сотрудничество с внешними партнерами для закупки тех частей и комплектующих, которые необходимы Украине для оперативных потребностей и которые не производятся в настоящее время в Украине; провести переговоры с рядом морских государств, в частности с США, Великобританией, Данией и другими странами по закупке, хотя и бывших в употреблении, но надежных военных катеров и кораблей на льготных условиях с отсрочкой платежа.

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Только эти и немногие мероприятия смогут повысить мощь и обороноспособность Украины, а следовательно существенно увеличить для агрессора риски, что в свою очередь послужит предохранителем от широкомасштабного вторжения в Украину», — сообщает эксперт


Автор: Оксана Ельченко
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