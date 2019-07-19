СБУ разоблачила масштабный механизм присвоения коммунального имущества в интересах боевиков

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Сотрудники СБУ разоблачили масштабный механизм присвоения коммунального имущества в интересах боевиков

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабный механизм присвоения в Киеве коммунального имущества в особо крупных размерах в интересах боевиков, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что группа лиц с использованием реквизитов Брянковского городского суда Луганской области, находящаяся на временно оккупированной территории, подделала ряд судебных решений, на основании которых осуществлялась незаконная перерегистрация коммунального имущества в украинской столице.

В дальнейшем незаконно отчужденное недвижимое имущество, находящееся преимущественно в историческом центре города, реализовывалось аффилированным коммерческим компаниям, учредителями которых были организаторы сделки. По результатам проведенных мероприятий, организатору схемы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к уголовной ответственности всех фигурантов дела. В рамках уголовного производства будут наложены аресты на незаконно отчужденное имущество и инициированы судебные иски органов прокуратуры с целью возвращения его в коммунальную собственность.

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