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В Минфине рассказали об использовании средств Фонда борьбы с пандемией COVID-19

Главная » Последние новости » Новости общества » В Минфине рассказали об использовании средств Фонда борьбы с пандемией COVID-19
 
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В Минфине рассказали об использовании средств Фонда борьбы с пандемией COVID-19

Фонд борьбы с пандемией COVID-19 создан в соответствии с изменениями в государственный бюджет на 2020 год. Размер фонда составляет 64,7 млрд грн, информирует enovosty.com/news.

По состоянию на 15 июня 2020 года Правительством приняты решения (с учетом протокольных решений) о выделении 36,1 млрд грн средств из фонда борьбы с COVID-19

В Минфине рассказали об использовании средств Фонда борьбы с пандемией COVID-19

Средства фонда могут быть направлены на:
• меры по предотвращению возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий COVID-19;
• дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно занятых в оказании медицинских услуг по ликвидации болезни;
• предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения коронавирусной болезни;
• предоставление трансферта Пенсионному фонду Украины;
предоставление финансовой помощи Фонду социального страхования и Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы;
• другие направления, предусмотренные законодательством.

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По состоянию на 15 июня фактически использовано 1,8 илрд грн Фонда.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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