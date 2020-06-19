В Минфине рассказали об использовании средств Фонда борьбы с пандемией COVID-19

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В Минфине рассказали об использовании средств Фонда борьбы с пандемией COVID-19

Фонд борьбы с пандемией COVID-19 создан в соответствии с изменениями в государственный бюджет на 2020 год. Размер фонда составляет 64,7 млрд грн, информирует enovosty.com/news.

По состоянию на 15 июня 2020 года Правительством приняты решения (с учетом протокольных решений) о выделении 36,1 млрд грн средств из фонда борьбы с COVID-19

Средства фонда могут быть направлены на:

• меры по предотвращению возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий COVID-19;

• дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно занятых в оказании медицинских услуг по ликвидации болезни;

• предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения коронавирусной болезни;

• предоставление трансферта Пенсионному фонду Украины;

• предоставление финансовой помощи Фонду социального страхования и Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы;

• другие направления, предусмотренные законодательством.

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По состоянию на 15 июня фактически использовано 1,8 илрд грн Фонда.