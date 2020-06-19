В Минэкономразвитии разрабатывают стратегию по выводу космической отрасли из кризиса

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В Минэкономразвитии разрабатывают законодательные пути вывода космической отрасли из кризиса

Заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Светлана Панаиотиди обсудила с народными депутатами Украины Максимом Бужанский, Дмитрием Кисилевский, Романом Каптеловим законодательные пути вывода космической отрасли из критического состояния, информирует enovosty.com/news.

В совещании также участвовали заместитель министра финансов Василий Шкураков и председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Усов.

В частности, во время совещания были обсуждены законопроекты, предусматривающие погашение задолженности по заработной плате работникам, преобразование предприятий космической сферы в акционерные общества, согласование управленческих функций между центральным органам исполнительной власти. Такие шаги станут залогом восстановления потенциала отрасли, гарантией платежеспособности предприятий. Указанное позволит привлечь иностранных инвесторов и дополнительное финансирование для развития отечественной космической отрасли.

«Имеющиеся проблемы и состояние в космической сфере может быть исправлено благодаря комплексному подходу путем принятия пакета соответствующих законопроектив. Хотела бы выразить благодарность народным депутатам и заместителю министра финансов Украины за конструктивную позицию и поддержку указанных мероприятий, а также высказанное желание дальнейшего содействия в их реализации в отрасли, имеющей стратегическое значение для экономики, безопасности и обороноспособности страны», — отметила Светлана Панаиотиди.

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