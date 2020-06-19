СБУ блокировала масштабную контрабанду психотропов за границу

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СБУ блокировала масштабную контрабанду психотропов за границу

Служба безопасности Украины блокировала деятельность наркогруппировки, которая планировала переправить за границу масштабную партию психотропных веществ, информирует enovosty.com/news.

По данным следствия, наркотрафик организовали жители Черкасской и Сумской областей. Они собирались перевозить «товар» наркокурьерами на частном автотранспорте через государственную границу вне пункта пропуска.

Правоохранители «перехватили» партию наркотиков вблизи российской границы. При осмотре автомобиля было обнаружено более 250 килограммов химического вещества, расфасованного в 12 мешках. Сейчас эксперты подтвердили, что почти 30 килограммов груза является готовым психотропным веществом. По предварительной оценке, его стоимость составляет более 15 млн гривен по ценам черного рынка. Остальные химические вещества находятся на экспертизе.

В ходе обысков следователи и оперативники спецслужбы обнаружили склад, расположенный на территории одного из гаражных кооперативов в пограничной с РФ области. Правоохранители обнаружили в нем более 360 литров химических компонентов. По месту временного проживания контрабандистов также изъяты записи с контактами заказчиков

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