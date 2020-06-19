Распространение пандемии COVID-19 ускоряется, — ВОЗ

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В ВОЗ сообщили, что распространение пандемии COVID-19 «ускоряется»

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение пандемии COVID-19 «ускоряется», а вчера было зарегистрировано более 150 000 новых случаев заражения. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Наибольшее число зарегистрированных случаев заболевания было в Америке, Южной Азии и Ближнем Востоке.

«Мы находимся в новой и опасной фазе», — сказал он и предупредил, что по-прежнему «необходимы ограничительные меры для прекращения пандемии». «Многим людям надоело сидеть дома, а страны стремятся скорее снять «ограничительные меры». Но Тедрос предупредил, что вирус все еще «быстро распространяется» и что такие меры, как социальное дистанцирование, ношение масок и мытье рук, по-прежнему имеют решающее значение.

Ранее сообщалось, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 921 случай заражения коронавирусом. Это является рекордом с начала эпидемии.

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