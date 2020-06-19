Полицейские задержали нелегала, который продавал поддельные паспорта

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В Днепре полицейские задержали нелегала, который продавал поддельные паспорта

Сотрудники департамента и управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, установили, что 27-летний злоумышленник более шести лет проживал на территории Украины нелегально, информирует enovosty.com/news.

Изготовление поддельных паспортов и водительских удостоверений иностранного образца иностранец наладил в квартире. При обыске полицейские обнаружили иностранные паспорта, удостоверения на временное проживание в Украине, зачетные книжки студентов-иностранцев и незаполненный бумажный бланк украинского паспорта. По имеющейся информации, поддельные документы он сбывал иностранцам. Так, за паспорт гражданина Украины требовал 8000 гривен, а за удостоверение водителя — полторы тысячи гривен.