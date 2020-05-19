За время карантина в Украине стало на 200 тысяч безработных больше, — Шмыгаль

Главная » Последние новости » Новости общества » За время карантина в Украине стало на 200 тысяч безработных больше, - Шмыгаль За время карантина в Украине стало на 200 тысяч безработных больше, - Шмыгаль

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Только за полтора месяца карантина в Украине количество безработных украинцев увеличилось на 200 тысяч человек. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вчера, в эфире одного из украинских телеканалов.

Премьер полагает, что кризис ударил по экономике всех стран и в этом списке оказалась и Украина. В связи с карантином многие бизнесы вынуждены были закрыться, что и привело к существенному увеличению количества безработных в стране. , информирует enovosty.com/news.

На сегодняшний день, по словам Премьера, в стране официально безработными зарегистрированы 457 тысяч человек.